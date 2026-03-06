Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 12138 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 18484 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 43796 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 79905 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 46825 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 42172 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67912 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25850 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49437 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 80175 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.6м/с
81%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 54512 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23745 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12385 перегляди
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана17:28 • 9440 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 6884 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23754 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 53416 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67908 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 77178 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 77300 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Алі Хаменеї
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 6888 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12391 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 34788 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41806 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56904 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Fox News

Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині

Державний Ощадбанк офіційно повідомив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників бригади супроводу на території Угорщини. Про це банк написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 5 березня під час планового перевезення іноземної валюти та золота з австрійського Райффайзен Банку до України. Попри повну відповідність вантажу міжнародним митним правилам та європейським процедурам, угорські силовики заблокували транспорт, а зв’язок із українськими спеціалістами наразі повністю втрачено.

Місце перебування активів та обсяг втрачених коштів

5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна

– йдеться в повідомленні банку.

За результатами відстеження GPS-сигналу, викрадені автівки Ощадбанку знаходяться у центрі Будапешта поблизу об’єкта однієї з місцевих силових структур. Представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ уже підтвердили локалізацію спецтранспорту, проте доля екіпажів залишається невідомою. У заблокованих машинах перевозилися значні активи: 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів банківського золота.

Міжнародні угоди та позиція фінансової установи

Керівництво Ощадбанку наголошує, що операція проводилася в межах чинної міжнародної угоди між банками, а всі документи були оформлені належним чином. Будь-які дії угорської сторони щодо вилучення майна чи обмеження волі співробітників банку розцінюються як грубе порушення міжнародного права.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України

– йдеться в офіційній заяві банку.

Наразі триває координація дій із українськими дипломатами та правоохоронними відомствами для розв'язання кризи та забезпечення безпечного повернення персоналу.

Везли "клієнта" до кордону з Угорщиною: на Закарпатті затримали авто інкасаторів25.11.25, 17:59 • 3500 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Соціальна мережа
Золото
Raiffeisen Bank International
Ощадбанк
Угорщина
Будапешт
Україна