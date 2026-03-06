Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині
Київ • УНН
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Державний Ощадбанк офіційно повідомив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників бригади супроводу на території Угорщини. Про це банк написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався 5 березня під час планового перевезення іноземної валюти та золота з австрійського Райффайзен Банку до України. Попри повну відповідність вантажу міжнародним митним правилам та європейським процедурам, угорські силовики заблокували транспорт, а зв’язок із українськими спеціалістами наразі повністю втрачено.
Місце перебування активів та обсяг втрачених коштів
5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна
За результатами відстеження GPS-сигналу, викрадені автівки Ощадбанку знаходяться у центрі Будапешта поблизу об’єкта однієї з місцевих силових структур. Представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ уже підтвердили локалізацію спецтранспорту, проте доля екіпажів залишається невідомою. У заблокованих машинах перевозилися значні активи: 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів банківського золота.
Міжнародні угоди та позиція фінансової установи
Керівництво Ощадбанку наголошує, що операція проводилася в межах чинної міжнародної угоди між банками, а всі документи були оформлені належним чином. Будь-які дії угорської сторони щодо вилучення майна чи обмеження волі співробітників банку розцінюються як грубе порушення міжнародного права.
Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України
Наразі триває координація дій із українськими дипломатами та правоохоронними відомствами для розв'язання кризи та забезпечення безпечного повернення персоналу.
