Везли "клієнта" до кордону з Угорщиною: на Закарпатті затримали авто інкасаторів

На Закарпатті прикордонники затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько-угорського кордону, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку викрили на Закарпатті.

Правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

В обладнаному бронекапсулою службовому авто одного з банків двоє його співробітників везли до кордону з Угорщиною "клієнта".

Послуги організатори оцінили у $16500, частину яких vip-пасажир встиг передати, решту мав сплатити після потрапляння на територію Угорщини.

Слідство триває.

