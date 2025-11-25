$42.370.10
15:19 • 2334 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 5046 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 5640 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 6214 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10006 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11257 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 20339 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12995 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11247 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 10015 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
Везли "клієнта" до кордону з Угорщиною: на Закарпатті затримали авто інкасаторів

Київ • УНН

 • 100 перегляди

На Закарпатті правоохоронці затримали інкасаторський автомобіль, який перевозив чоловіка призовного віку до кордону з Угорщиною. Послуги оцінили у 16 500 доларів США.

Везли "клієнта" до кордону з Угорщиною: на Закарпатті затримали авто інкасаторів

На Закарпатті прикордонники затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько-угорського кордону, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку викрили на Закарпатті.

Правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

В обладнаному бронекапсулою службовому авто одного з банків двоє його співробітників везли до кордону з Угорщиною "клієнта".

Послуги організатори оцінили у $16500, частину яких vip-пасажир встиг передати, решту мав сплатити після потрапляння на територію Угорщини.

Слідство триває.

По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники16.10.25, 14:22 • 12142 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Державний кордон України
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Угорщина
Україна