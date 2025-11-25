Везли "клиента" к границе с Венгрией: на Закарпатье задержали авто инкассаторов

$42.370.10
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7904 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10709 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10655 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10531 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11447 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11946 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22900 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13205 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11414 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 22895 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 33171 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 85137 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 113787 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 103162 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 6062 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 45850 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 66929 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 67950 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75136 просмотра
Везли "клиента" к границе с Венгрией: на Закарпатье задержали авто инкассаторов

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

На Закарпатье правоохранители задержали инкассаторский автомобиль, который перевозил мужчину призывного возраста к границе с Венгрией. Услуги оценили в 16 500 долларов США.

Везли "клиента" к границе с Венгрией: на Закарпатье задержали авто инкассаторов

На Закарпатье пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста разоблачили на Закарпатье.

Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента".

Услуги организаторы оценили в $16500, часть которых vip-пассажир успел передать, остальное должен был оплатить после попадания на территорию Венгрии.

Следствие продолжается.

По всей Украине новые разоблачения «схем уклонистов»: 20 организаторов задержаны, среди них – врачи и чиновники16.10.25, 14:22 • 12148 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Государственная пограничная служба Украины
Венгрия
Украина