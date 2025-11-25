Везли "клиента" к границе с Венгрией: на Закарпатье задержали авто инкассаторов

На Закарпатье пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста разоблачили на Закарпатье.

Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента".

Услуги организаторы оценили в $16500, часть которых vip-пассажир успел передать, остальное должен был оплатить после попадания на территорию Венгрии.

Следствие продолжается.

