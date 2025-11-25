Везли "клиента" к границе с Венгрией: на Закарпатье задержали авто инкассаторов
На Закарпатье правоохранители задержали инкассаторский автомобиль, который перевозил мужчину призывного возраста к границе с Венгрией. Услуги оценили в 16 500 долларов США.
На Закарпатье пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста разоблачили на Закарпатье.
Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками.
В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента".
Услуги организаторы оценили в $16500, часть которых vip-пассажир успел передать, остальное должен был оплатить после попадания на территорию Венгрии.
Следствие продолжается.
