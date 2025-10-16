По всей Украине новые разоблачения «схем уклонистов»: 20 организаторов задержаны, среди них – врачи и чиновники
Правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации, задержав 20 организаторов, которые за 3-14 тыс. долларов США предлагали фиктивные справки, оформление на учебу или работу, а также маршруты бегства за границу. Среди задержанных – врач-рентгенолог, работники транспортной компании, специалист земельного отдела горсовета.
Детали
Правоохранители заблокировали очередные новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 20 организаторов сделок. Ценовая расценка - от 3 до 14 тыс. долларов США. За такие суммы различные инициативные лица предлагали услуги в схемах помощи уклонистам.
В перечень задержанных добавлены следующие случаи:
Киев. В столице задержана врач-рентгенолог, которая вместе со своей медсестрой торговала фиктивными справками о плохом здоровье, чтобы "списать" уклонистов с воинского учета.
Черниговская область. Разоблачены двое местных жителей, которые оформляли уклонистов на обучение в один из университетов. Еще один фигурант – устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения "брони"
Прикарпатье. Задержаны пятеро сотрудников транспортной компании, которые оформляли военнообязанных водителями международных рейсов для беспрепятственного выезда за границу.
Черкасская область, Уманский район: задержан специалист земельного отдела горсовета, который вместе с врачом-офтальмологом, членом ВВК, продавали фиктивные медсправки для отсрочки от призыва.
Кроме этого, чиновник распространял на собственной странице в запрещенных "Одноклассниках" комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.
В Одессе военная контрразведка Службы безопасности разоблачила врача-хирурга из военно-медицинского центра, который продавал фиктивные
Закарпатье. Задержаны трое дельцов в Ужгородском районе, которые показывали мужчинам призывного возраста маршруты бегства лесными тропами в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.
В Луцке военные контрразведчики СБУ задержали троих местных, которые дома развернули собственную "типографию", чтобы подделывать военно-учетные и медицинские документы для уклонения от мобилизации.
Напомним
По данным Офиса Генерального прокурора, с начала октября 2025 года по настоящее время разоблачено 17 человек, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанными. Расценки за "услуги" обеспечения "схем" варьировались от 2 до 25 тысяч долларов.