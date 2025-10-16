$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12140 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25352 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40336 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12803 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33640 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27320 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24265 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34411 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54456 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52725 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 40336 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto07:27 • 16476 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 34892 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 58827 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 73098 перегляди
По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники

Київ • УНН

 • 2338 перегляди

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.

По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники

Припинено дію нових схем посібництва ухиленню від мобілізації. Серед затриманих підозрюваних у різних регіонах України: лікарка-рентгенологиня, фахівці транспортної компанії, спеціалісти міськради та ділки, що мали інформацію про "обхід контрольно-пропускних пунктів лісовими стежками".

Передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Правоохоронці заблокували чергові нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 20-х організаторів оборудок. Цінова розцінка - від 3 до 14 тис. доларів США. За такі суми різні ініціативні особи, пропонували послуги в схемах допомоги ухилянтам. 

До переліку затриманих додано такі випадки:

Київ. У столиці затримано лікарку-рентгенологиню, яка разом зі своєю медсестрою торгувала фіктивними довідками про погане здоров’я, щоб "списати" ухилянтів з військового обліку.

Чернігівська область. Викрито двох місцевих жителів, які оформлювали ухилянтів на навчання до одного з університетів. Ще один фігурант – влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні"

Прикарпаття. Затримано пʼятьох працівників транспортної компанії, які оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.

Черкащина, Уманський район: затримано спеціаліста земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. 

Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених "Однокласниках" коментарі на підтримку збройної агресії рф.

- повідомляє СБУ.

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила лікаря-хірурга з військово-медичного центру, який продавав фікти

Закарпаття. Затримано трьох ділків в Ужгородському районі, які показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

У Луцьку військові контррозвідники СБУ затримали  трьох місцевих, які вдома розгорнули власну "типографію", щоб підробляти військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації. 

Нагадаємо

За даними Офісу Генерального прокурора, з початку жовтня 2025 року по теперішній час викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за "послуги" забезпечення "схем" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Черкаська область
Закарпатська область
Чернігівська область
Служба безпеки України
Європейський Союз
Луцьк
Одеса
Київ
Умань