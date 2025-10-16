По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники
Київ • УНН
Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши 20 організаторів, які за 3-14 тис. доларів США пропонували фіктивні довідки, оформлення на навчання чи роботу, а також маршрути втечі за кордон. Серед затриманих – лікарка-рентгенолог, працівники транспортної компанії, спеціаліст земельного відділу міськради.
Припинено дію нових схем посібництва ухиленню від мобілізації. Серед затриманих підозрюваних у різних регіонах України: лікарка-рентгенологиня, фахівці транспортної компанії, спеціалісти міськради та ділки, що мали інформацію про "обхід контрольно-пропускних пунктів лісовими стежками".
Правоохоронці заблокували чергові нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 20-х організаторів оборудок. Цінова розцінка - від 3 до 14 тис. доларів США. За такі суми різні ініціативні особи, пропонували послуги в схемах допомоги ухилянтам.
До переліку затриманих додано такі випадки:
Київ. У столиці затримано лікарку-рентгенологиню, яка разом зі своєю медсестрою торгувала фіктивними довідками про погане здоров’я, щоб "списати" ухилянтів з військового обліку.
Чернігівська область. Викрито двох місцевих жителів, які оформлювали ухилянтів на навчання до одного з університетів. Ще один фігурант – влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні"
Прикарпаття. Затримано пʼятьох працівників транспортної компанії, які оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.
Черкащина, Уманський район: затримано спеціаліста земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову.
Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених "Однокласниках" коментарі на підтримку збройної агресії рф.
В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила лікаря-хірурга з військово-медичного центру, який продавав фікти
Закарпаття. Затримано трьох ділків в Ужгородському районі, які показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.
У Луцьку військові контррозвідники СБУ затримали трьох місцевих, які вдома розгорнули власну "типографію", щоб підробляти військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації.
Нагадаємо
За даними Офісу Генерального прокурора, з початку жовтня 2025 року по теперішній час викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за "послуги" забезпечення "схем" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.