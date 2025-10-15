З початку жовтня викрито майже два десятки осіб, що причетні до незаконного перетину держкордону
З початку жовтня викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за такі "послуги" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.
Деталі
У прокуратурі звітують, що системна робота у протидії незаконному перетину державного кордону продовжується. Упродовж жовтня викрито 17 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням осіб через кордон та ухиленням від військового обов’язку.
Подробиці виявлених протизаконних випадків
Серед викритих схем:
- викриття двох громадян, які за 25 тис. доларів США організували незаконний виїзд військовозобов’язаного за кордон шляхом укладення фіктивного шлюбу з жінкою, якій установлено інвалідність;
- повідомлено про підозру двом громадянам, які за 15 тис. доларів США організували схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон;
- затримано та повідомлено про підозру військовослужбовцю, який за 9 тис. доларів США мав намір незаконно переправити військовозобов’язаного до Румунії.
