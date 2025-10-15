З початку жовтня викрито майже два десятки осіб, що причетні до незаконного перетину держкордону

$41.750.14
10:41 • 13529 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25627 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23222 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23614 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21361 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17963 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17309 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32361 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32411 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13761 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31
Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція15 жовтня, 09:06
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg11:46
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39
З початку жовтня викрито майже два десятки осіб, що причетні до незаконного перетину держкордону

Київ • УНН

 • 362 перегляди

З початку жовтня викрито 17 осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Розцінки за такі "послуги" варіювалися від 2 до 25 тисяч доларів.

З початку жовтня викрито майже два десятки осіб, що причетні до незаконного перетину держкордону

Системна робота у протидії незаконному перетину державного кордону України під час воєнного стану триває. Виявлено 17 підозрюваних, що пов'язані зі схемами незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За даними слідства, ідеться про різні розцінки відповідних "послуг" - від 15 тис. доларів до 2 тис. доларів.

Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

У прокуратурі звітують, що системна робота у протидії незаконному перетину державного кордону продовжується. Упродовж жовтня викрито 17 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов’язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням осіб через кордон та ухиленням від військового обов’язку.

Подробиці виявлених протизаконних випадків

Серед викритих схем:

  • викриття двох громадян, які за 25 тис. доларів США організували незаконний виїзд військовозобов’язаного за кордон шляхом укладення фіктивного шлюбу з жінкою, якій установлено інвалідність;
    • повідомлено про підозру двом громадянам, які за 15 тис. доларів США організували схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон;
      • затримано та повідомлено про підозру військовослужбовцю, який за 9 тис. доларів США мав намір незаконно переправити військовозобов’язаного до Румунії.

        Нагадаємо

