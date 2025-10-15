С начала октября разоблачены почти два десятка человек, причастных к незаконному пересечению госграницы

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 13479 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 25513 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 23167 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23554 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21310 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17952 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17302 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32328 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32381 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13756 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
64%
754мм
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34513 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 19910 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 12445 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15907 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 4900 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 16020 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34629 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32328 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 32381 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 57929 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 714 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 60244 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 39311 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 41337 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 48468 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot

С начала октября разоблачены почти два десятка человек, причастных к незаконному пересечению госграницы

Киев • УНН

 • 332 просмотра

С начала октября разоблачены 17 человек, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанными. Расценки за такие "услуги" варьировались от 2 до 25 тысяч долларов.

С начала октября разоблачены почти два десятка человек, причастных к незаконному пересечению госграницы

Системная работа по противодействию незаконному пересечению государственной границы Украины во время военного положения продолжается. Выявлено 17 подозреваемых, связанных со схемами незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. По данным следствия, речь идет о разных расценках соответствующих "услуг" - от 15 тыс. долларов до 2 тыс. долларов.

Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Подробности

В прокуратуре отчитываются, что системная работа по противодействию незаконному пересечению государственной границы продолжается. В течение октября разоблачено 17 человек, причастных к уголовным правонарушениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконной переправкой лиц через границу и уклонением от воинской обязанности.

Подробности выявленных противозаконных случаев

Среди разоблаченных схем:

  • разоблачение двух граждан, которые за 25 тыс. долларов США организовали незаконный выезд военнообязанного за границу путем заключения фиктивного брака с женщиной, которой установлена инвалидность;
    • сообщено о подозрении двум гражданам, которые за 15 тыс. долларов США организовали схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу;
      • задержан и сообщено о подозрении военнослужащему, который за 9 тыс. долларов США намеревался незаконно переправить военнообязанного в Румынию.

        Напомним

        Игорь Тележников

        Криминал и ЧП
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Брак
        Государственная граница Украины
        Румыния
        Украина