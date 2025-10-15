С начала октября разоблачены почти два десятка человек, причастных к незаконному пересечению госграницы
Киев • УНН
Системная работа по противодействию незаконному пересечению государственной границы Украины во время военного положения продолжается. Выявлено 17 подозреваемых, связанных со схемами незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. По данным следствия, речь идет о разных расценках соответствующих "услуг" - от 15 тыс. долларов до 2 тыс. долларов.
Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Подробности
В прокуратуре отчитываются, что системная работа по противодействию незаконному пересечению государственной границы продолжается. В течение октября разоблачено 17 человек, причастных к уголовным правонарушениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконной переправкой лиц через границу и уклонением от воинской обязанности.
Подробности выявленных противозаконных случаев
Среди разоблаченных схем:
- разоблачение двух граждан, которые за 25 тыс. долларов США организовали незаконный выезд военнообязанного за границу путем заключения фиктивного брака с женщиной, которой установлена инвалидность;
- сообщено о подозрении двум гражданам, которые за 15 тыс. долларов США организовали схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу;
- задержан и сообщено о подозрении военнослужащему, который за 9 тыс. долларов США намеревался незаконно переправить военнообязанного в Румынию.
