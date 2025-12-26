$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку

Киев • УНН

 • 626 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине будет обновлен Национальный календарь профилактических прививок, который будет включать новые вакцины и измененный график. Минздрав объясняет, что неблагоприятные события после иммунизации не всегда связаны с вакциной, а серьезные реакции возникают крайне редко.

"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку

С 1 января 2026 года стартует обновленный Национальный календарь профилактических прививок, в который включены новые вакцины и в котором предусмотрено изменение графика прививок. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения (Минздрава), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что вакцинация является одним из самых безопасных медицинских вмешательств, однако четкое понимание того, чего ожидать после процедуры, поможет чувствовать себя спокойно и уверенно.

Существует медицинский термин "неблагоприятное событие после иммунизации (НППИ)". Речь идет о неблагоприятном с медицинской точки зрения событии, наблюдаемом после иммунизации, которое возникло в 30-дневный срок наблюдения и необязательно имеет причинно-следственную связь с использованной вакциной

- пояснили в Минздраве.

В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа14.12.25, 12:14 • 43089 просмотров

Там посоветовали помнить: то, что событие произошло после прививки, не всегда означает, что оно произошло из-за или вследствие нее. Это может быть просто совпадение обстоятельств (например, ребенок уже подхватил вирус в садике до визита к врачу), отдельные события, которые произошли одно после другого и т.д.

Ожидаемая реакция организма на прививку - это признак того, что иммунитет "тренируется" и формирует иммунный ответ (вместе с тем, отсутствие реакции на прививку также является вариантом нормы). Такие реакции обычно проходят самостоятельно в течение нескольких суток, бить тревогу при отсутствии существенного нарушения в поведении ребенка не нужно

- советуют медики.

В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа03.12.25, 11:19 • 3225 просмотров

Указывается, что небольшое покраснение, отек или легкая боль в месте укола, умеренное повышение температуры, легкая вялость или головная боль - это нормальная временная реакция организма на введенную вакцину. Реальные тяжелые реакции на прививку возникают крайне редко. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) - это 1 случай на миллион введенных доз. То есть столкнуться с такой реакцией менее вероятно, чем получить удар молнией.

Также существует реакция, связанная со страхом при иммунизации. Речь идет о тошноте, головокружении, обмороке и других состояниях, которые могут случаться у человека, который прививается, из-за стресса. Это не связано непосредственно с вводимой вакциной и может также проявляться после любой другой инъекции

- уточнили в Минздраве.

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ24.11.25, 10:42 • 3366 просмотров

В то же время там советуют независимо от того, связано ли состояние ребенка с проведенной вакцинацией, в случае наличия так называемых "красных флажков" обратиться за медицинской помощью немедленно, чтобы не "списывать" угрожающие симптомы на проведенную вакцинацию, а исключить потенциально опасные заболевания и состояния.

"Красными флажками" являются выраженные изменения в поведении ребенка. Например, отказ от питья, лихорадка с судорогами, помутнение сознания, появление сыпи, невозможность согнуть шею, симптомы других серьезных заболеваний и т.д.

- рассказали врачи.

По данным ВОЗ, в мире вакцинация спасает до 5 миллионов жизней ежегодно, предотвращая смертельные инфекционные болезни, и это является лучшим доказательством того, что риски от опасных инфекций несравнимо выше рисков от прививки.

Напомним

С 1 января 2026 года в Украине обновится Календарь профилактических прививок, охватив 11 инфекционных заболеваний, включая ВПЧ для девочек 12-13 лет. Изменения коснутся схем вакцинации против гепатита В, кори, паротита, краснухи, БЦЖ и полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину.

Девятивалентная вакцина от ВПЧ прибыла в Украину для обязательной вакцинации с 2026 года24.12.25, 17:15 • 3184 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Здоровье
Министерство здравоохранения Украины
Всемирная организация здравоохранения