"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку

С 1 января 2026 года стартует обновленный Национальный календарь профилактических прививок, в который включены новые вакцины и в котором предусмотрено изменение графика прививок. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения (Минздрава), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что вакцинация является одним из самых безопасных медицинских вмешательств, однако четкое понимание того, чего ожидать после процедуры, поможет чувствовать себя спокойно и уверенно.

Существует медицинский термин "неблагоприятное событие после иммунизации (НППИ)". Речь идет о неблагоприятном с медицинской точки зрения событии, наблюдаемом после иммунизации, которое возникло в 30-дневный срок наблюдения и необязательно имеет причинно-следственную связь с использованной вакциной - пояснили в Минздраве.

Там посоветовали помнить: то, что событие произошло после прививки, не всегда означает, что оно произошло из-за или вследствие нее. Это может быть просто совпадение обстоятельств (например, ребенок уже подхватил вирус в садике до визита к врачу), отдельные события, которые произошли одно после другого и т.д.

Ожидаемая реакция организма на прививку - это признак того, что иммунитет "тренируется" и формирует иммунный ответ (вместе с тем, отсутствие реакции на прививку также является вариантом нормы). Такие реакции обычно проходят самостоятельно в течение нескольких суток, бить тревогу при отсутствии существенного нарушения в поведении ребенка не нужно - советуют медики.

Указывается, что небольшое покраснение, отек или легкая боль в месте укола, умеренное повышение температуры, легкая вялость или головная боль - это нормальная временная реакция организма на введенную вакцину. Реальные тяжелые реакции на прививку возникают крайне редко. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) - это 1 случай на миллион введенных доз. То есть столкнуться с такой реакцией менее вероятно, чем получить удар молнией.

Также существует реакция, связанная со страхом при иммунизации. Речь идет о тошноте, головокружении, обмороке и других состояниях, которые могут случаться у человека, который прививается, из-за стресса. Это не связано непосредственно с вводимой вакциной и может также проявляться после любой другой инъекции - уточнили в Минздраве.

В то же время там советуют независимо от того, связано ли состояние ребенка с проведенной вакцинацией, в случае наличия так называемых "красных флажков" обратиться за медицинской помощью немедленно, чтобы не "списывать" угрожающие симптомы на проведенную вакцинацию, а исключить потенциально опасные заболевания и состояния.

"Красными флажками" являются выраженные изменения в поведении ребенка. Например, отказ от питья, лихорадка с судорогами, помутнение сознания, появление сыпи, невозможность согнуть шею, симптомы других серьезных заболеваний и т.д. - рассказали врачи.

По данным ВОЗ, в мире вакцинация спасает до 5 миллионов жизней ежегодно, предотвращая смертельные инфекционные болезни, и это является лучшим доказательством того, что риски от опасных инфекций несравнимо выше рисков от прививки.

Напомним

С 1 января 2026 года в Украине обновится Календарь профилактических прививок, охватив 11 инфекционных заболеваний, включая ВПЧ для девочек 12-13 лет. Изменения коснутся схем вакцинации против гепатита В, кори, паротита, краснухи, БЦЖ и полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину.

