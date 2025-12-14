В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Киев • УНН
В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа начала снова появляться в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрип Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.
После того, как более месяца в Украине был дефицит вакцины против гриппа, она снова начала появляться в частных клиниках. В частные медицинские учреждения начала поступать вакцина против гриппа. Это УНН подтвердили в двух столичных лечебных сетях.
Детали
В Украине используют две вакцины: "Ваксигрип Тетра" от компании Sanofi и "Джиси Флю" производства Biopharma Corp.
Но в этом году объемы поставленных вакцин были меньше обычного, и уже в октябре возник дефицит.
Как пояснили в Минздраве, объемы поставок вакцины против гриппа регулируются частными поставщиками, ведь эта прививка не является обязательной. Кроме того, со следующего года мир переходит с четырехвалентных на трехвалентные вакцины, и общий объем вакцин, произведенных на эпидсезон 2025-2026 года, был несколько меньше.
Следует добавить, что в некоторых аптеках вакцины тоже начали появляться в продаже.
