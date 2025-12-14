$42.270.00
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 24989 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 48414 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 35014 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 34949 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 29501 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 18724 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18357 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16111 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 14153 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа начала снова появляться в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрип Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.

В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа

После того, как более месяца в Украине был дефицит вакцины против гриппа, она снова начала появляться в частных клиниках. В частные медицинские учреждения начала поступать вакцина против гриппа. Это УНН подтвердили в двух столичных лечебных сетях.

Детали

В Украине используют две вакцины: "Ваксигрип Тетра" от компании Sanofi и "Джиси Флю" производства Biopharma Corp.

Но в этом году объемы поставленных вакцин были меньше обычного, и уже в октябре возник дефицит.

Как пояснили в Минздраве, объемы поставок вакцины против гриппа регулируются частными поставщиками, ведь эта прививка не является обязательной. Кроме того, со следующего года мир переходит с четырехвалентных на трехвалентные вакцины, и общий объем вакцин, произведенных на эпидсезон 2025-2026 года, был несколько меньше.

Следует добавить, что в некоторых аптеках вакцины тоже начали появляться в продаже.

По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N211.12.25, 20:32 • 8495 просмотров

Лилия Подоляк

