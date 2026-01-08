Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов

Из-за недавних российских обстрелов, в результате которых были обесточены Днепропетровская и Запорожская области, в Днепре объявлена чрезвычайная ситуация национального уровня. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.

Как отметил Филатов, городские власти находятся в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Он добавил, что в больницы постепенно возвращается свет.

Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы

Кроме того, уже запитана канализация.

Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков

Также городской голова уточнил ситуацию с теплом.

Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу