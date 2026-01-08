$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 1616 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
09:50 • 9066 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 32350 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 26331 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 29483 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 38954 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 41927 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 31424 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 29286 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 28450 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
98%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания и Франция планируют отправить в Украину не более 15 000 военных после мирного соглашения - The Times8 января, 01:17 • 7482 просмотра
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 25191 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 11695 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо04:35 • 13302 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 11620 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 45239 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 50055 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 53001 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 92980 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 130034 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Белошицкий
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепр
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 7136 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 23854 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 50586 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 69960 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 111815 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Google Play

Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

Мэр Борис Филатов сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации национального уровня в Днепре. Причиной стали недавние российские обстрелы.

Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов

Из-за недавних российских обстрелов, в результате которых были обесточены Днепропетровская и Запорожская области, в Днепре объявлена чрезвычайная ситуация национального уровня. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.

Подробности

Как отметил Филатов, городские власти находятся в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Он добавил, что в больницы постепенно возвращается свет.

Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы

 - заявил городской голова.

Кроме того, уже запитана канализация.

Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков

- добавил Филатов.

Также городской голова уточнил ситуацию с теплом. 

Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу

- говорится в заявлении. 

Напомним

В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепр