Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
Киев • УНН
Мэр Борис Филатов сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации национального уровня в Днепре. Причиной стали недавние российские обстрелы.
Из-за недавних российских обстрелов, в результате которых были обесточены Днепропетровская и Запорожская области, в Днепре объявлена чрезвычайная ситуация национального уровня. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.
Подробности
Как отметил Филатов, городские власти находятся в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Он добавил, что в больницы постепенно возвращается свет.
Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы
Кроме того, уже запитана канализация.
Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков
Также городской голова уточнил ситуацию с теплом.
Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу
Напомним
В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно.