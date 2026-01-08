$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Через відключення електропостачання в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно. У Дніпрі всі міські лікарні переведено на генератори, а канікули у школах продовжено ще на дві доби.

Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня

Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів Дніпропетровської області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули - вони триватимуть до 9 січня включно. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що всі міські лікарні повністю переведено на генератори.

Є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється. Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення. Канікули у школах подовжено ще на дві доби. Зараз у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою. Зранку - за необхідності - будуть разгорнуті пункти незламності. Загалом у міста їх 89

- зазначив Філатов.

Він попередив, що найімовірніше на ранок 8 січня у Дніпрі можливі перебої з роботою електротранспорту.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)