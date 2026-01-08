Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня
Київ • УНН
Через відключення електропостачання в більшості населених пунктів Дніпропетровської області канікули у школах продовжили до 9 січня включно. У Дніпрі всі міські лікарні переведено на генератори, а канікули у школах продовжено ще на дві доби.
Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів Дніпропетровської області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули - вони триватимуть до 9 січня включно. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що всі міські лікарні повністю переведено на генератори.
Є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється. Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення. Канікули у школах подовжено ще на дві доби. Зараз у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою. Зранку - за необхідності - будуть разгорнуті пункти незламності. Загалом у міста їх 89
Він попередив, що найімовірніше на ранок 8 січня у Дніпрі можливі перебої з роботою електротранспорту.
Нагадаємо
Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
