Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні
Київ • УНН
У Дніпрі зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання, без прогнозів відновлення. У Запорізькій області лікарні переведено на генератори через обмеження електропостачання.
У багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.
Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено
Тим часом, за даними моніторингових каналів, у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі не чутні сигнали повітряної тривоги через тотальний блекаут.
У свою чергу начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що через ворожу атаку на Україну, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання: водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, критична інфраструктура функціонує.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Дніпро ввечері 6 січня зросла до 8.
