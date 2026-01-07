Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 9680 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 14366 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 13090 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 16238 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 20469 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 27126 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25549 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 26900 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19406 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17874 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Публікації
Ексклюзиви
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 25162 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 20199 перегляди
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters7 січня, 13:09 • 5640 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 7808 перегляди
Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання7 січня, 15:10 • 4692 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 20280 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 25256 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 27130 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 71520 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 108966 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Кривий Ріг
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 7940 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 40273 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59982 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 102344 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93793 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Дія (сервіс)

Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Дніпрі зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання, без прогнозів відновлення. У Запорізькій області лікарні переведено на генератори через обмеження електропостачання.

Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні

У багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, подекуди відсутнє водопостачання. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, наразі стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено

- зазначив Лукашук.

Тим часом, за даними моніторингових каналів, у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі не чутні сигнали повітряної тривоги через тотальний блекаут.

У свою чергу начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що через ворожу атаку на Україну, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання: водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів, критична інфраструктура функціонує.

Нагадаємо

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Дніпро ввечері 6 січня зросла до 8.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
Кривий Ріг
Запоріжжя