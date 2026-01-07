$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 9736 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 14413 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 13119 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 16264 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 20500 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 27164 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25580 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 26927 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19415 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17878 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Днепр без света и воды: прогнозы по восстановлению отсутствуют

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Днепре исчезло электроснабжение, местами отсутствует водоснабжение, без прогнозов восстановления. В Запорожской области больницы переведены на генераторы из-за ограничения электроснабжения.

Днепр без света и воды: прогнозы по восстановлению отсутствуют

Во многих районах Днепра исчезло электроснабжение, кое-где отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пока относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

Если у вас дома сейчас есть вода – сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено

- отметил Лукашук.

Тем временем, по данным мониторинговых каналов, в Днепре, Кривом Роге и Запорожье не слышны сигналы воздушной тревоги из-за тотального блэкаута.

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки на Украину, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения: водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов, критическая инфраструктура функционирует.

Напомним

Число пострадавших в результате атаки РФ на Днепр вечером 6 января возросло до 8.

Пожар в Днепре 3 января: огонь охватил площадь 60 кв. метров, погиб мужчина04.01.26, 09:13 • 5196 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Кривой Рог
Запорожье