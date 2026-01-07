Днепр без света и воды: прогнозы по восстановлению отсутствуют
Киев • УНН
В Днепре исчезло электроснабжение, местами отсутствует водоснабжение, без прогнозов восстановления. В Запорожской области больницы переведены на генераторы из-за ограничения электроснабжения.
Во многих районах Днепра исчезло электроснабжение, кое-где отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пока относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.
Если у вас дома сейчас есть вода – сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено
Тем временем, по данным мониторинговых каналов, в Днепре, Кривом Роге и Запорожье не слышны сигналы воздушной тревоги из-за тотального блэкаута.
В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что из-за вражеской атаки на Украину, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения: водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов, критическая инфраструктура функционирует.
Напомним
Число пострадавших в результате атаки РФ на Днепр вечером 6 января возросло до 8.
