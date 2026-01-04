$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 28413 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 40308 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 43701 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 43157 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 57933 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 78598 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 67803 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 87736 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 48349 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Пожар в Днепре 3 января: огонь охватил площадь 60 кв. метров, погиб мужчина

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Днепре 3 января в одноэтажном жилом доме по переулку Спускной Новокодакского района произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

Пожар в Днепре 3 января: огонь охватил площадь 60 кв. метров, погиб мужчина
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

Трагедия произошла вечером 3 января внутри одноэтажного жилого дома на переулке Спускной Новокодакского района города Днепр. В результате возгорания огонь охватил площадь 60 квадратных метров.

Пожар охватил крышу, отделку стен и имущество. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

Возгорание ликвидировано. К месту происшествия привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники

 - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на субботу, 3 января, россияне ударили из РСЗО "Град" по Марганецкой общине Никопольского района Днепропетровской области. В то же время на Васильковскую общину Синельниковского района враг направил БПЛА.

Евгений Устименко

