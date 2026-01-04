Пожар в Днепре 3 января: огонь охватил площадь 60 кв. метров, погиб мужчина
Киев • УНН
В Днепре 3 января в одноэтажном жилом доме по переулку Спускной Новокодакского района произошел пожар, охвативший 60 квадратных метров. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.
Детали
Трагедия произошла вечером 3 января внутри одноэтажного жилого дома на переулке Спускной Новокодакского района города Днепр. В результате возгорания огонь охватил площадь 60 квадратных метров.
Пожар охватил крышу, отделку стен и имущество. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.
Возгорание ликвидировано. К месту происшествия привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники
