На фронте произошло 135 боевых столкновений, враг применил более 3,5 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг применил 3565 дронов-камикадзе и совершил 2506 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и совершил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник дважды атаковал позиции наших защитников. Враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Степное, Ставки, Дробышево, Лиман. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закотного. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. Один бой еще продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгороднее и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое. Три боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 19 – ранено. Уничтожена одна единица автомобильной и единица специальной техники, один пункт управления, повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, один пункт управления БпЛА и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 131 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вербового и Тернового. Авиаударам противника подверглись Покровское, Коломийцы, Писанцы и Александровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Зализничного, Криничного, Оленоконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 18 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Воздвижевка, Рождественка, Ровное, Любицкое.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней. Один бой продолжается. Населенные пункты Камышеваха и Веселянка подверглись авиаударам противника.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару врага.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

