На фронте за сутки произошло 136 боевых столкновений, враг потерял 950 человек - Генштаб

За прошедшие сутки 5 марта на фронте произошло 136 боевых столкновений. Враг нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, россияне применили 7951 дрон-камикадзе и совершили 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 63 - из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами противника оказались населенные пункты Подгавриловка, Коломийцы, Алексеевка Днепропетровской области; Воздвижевка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка, Горькое, Гуляйпольское, Разумовка, Веселянка, Юрковка, Новопавловка Запорожской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА, склад военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления оккупантов.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиаудара, с применением девяти авиабомб, совершил 147 обстрелов, из которых 12 - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки, Цветкового.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения с врагом недалеко от Степногорска, Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Враг потерял семь танков, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один вертолет, 1609 беспилотных летательных аппаратов, 208 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 6 марта россия атаковала Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО Украины сбили или подавили 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.