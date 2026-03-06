На фронте за сутки произошло 136 боевых столкновений, враг потерял 950 человек - Генштаб

$43.810.09
5 марта, 23:07 • 13348 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 26128 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 30103 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 64682 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 111209 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 53830 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 46496 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74612 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27653 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51583 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США5 марта, 22:16 • 9584 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 11041 просмотра
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 9038 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 10356 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 6822 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь5 марта, 14:41 • 30807 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 61400 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74613 просмотра
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74613 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 82769 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай4 марта, 15:53 • 82206 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 5906 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото5 марта, 18:11 • 13523 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет5 марта, 15:38 • 16240 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство5 марта, 11:40 • 37573 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко4 марта, 15:04 • 44198 просмотра
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)

На фронте за сутки произошло 136 боевых столкновений, враг потерял 950 человек - Генштаб

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

В течение суток 5 марта произошло 136 боевых столкновений. Враг нанес 75 авиаударов, сбросил 233 управляемые авиабомбы и потерял 950 человек.

На фронте за сутки произошло 136 боевых столкновений, враг потерял 950 человек - Генштаб

За прошедшие сутки 5 марта на фронте произошло 136 боевых столкновений. Враг нанес 75 авиационных ударов, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, россияне применили 7951 дрон-камикадзе и совершили 3413 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 63 - из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами противника оказались населенные пункты Подгавриловка, Коломийцы, Алексеевка Днепропетровской области; Воздвижевка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка, Горькое, Гуляйпольское, Разумовка, Веселянка, Юрковка, Новопавловка Запорожской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА, склад военно-технического имущества, реактивную систему залпового огня и пункт управления оккупантов.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиаудара, с применением девяти авиабомб, совершил 147 обстрелов, из которых 12 - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки, Цветкового.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения с врагом недалеко от Степногорска, Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Враг потерял семь танков, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один вертолет, 1609 беспилотных летательных аппаратов, 208 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 6 марта россия атаковала Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО Украины сбили или подавили 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Украина