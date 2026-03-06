Командование вооруженных сил РФ поставило задачу до конца 2026 года увеличить штатную численность недавно созданных сил беспилотных систем с 80 тысяч до 165 тысяч человек. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил агрессивные планы врага по масштабированию этого рода войск, который только в конце 2025 года получил отдельный статус в структуре российской армии. Для реализации такого амбициозного прироста Минобороны РФ запустило масштабную рекрутинговую кампанию, ориентированную на студентов и технически грамотную молодежь, обещая им иммунитет от перевода в штурмовую пехоту.

Организационные изменения и борьба с текучестью кадров

До создания отдельного рода войск российские операторы БПЛА формально не имели собственной военно-учетной специальности, что позволяло командирам на местах использовать квалифицированных дроноводов как обычных пехотинцев во время штурмов.

Выделение беспилотных систем в самостоятельную структуру имеет целью юридически закрепить статус специалистов и остановить нецелевое использование человеческого ресурса. В то же время эксперты отмечают, что предыдущая система подготовки на ускоренных курсах непосредственно в зоне боевых действий привела к низкому качеству кадров, которое теперь пытаются компенсировать за счет привлечения студентов через академические отпуска.

Стратегия централизации и переход к количественным показателям

Российская модель развития беспилотных подразделений базируется на максимальной централизации, где все дроны – от разведывательных "Орланов" до ударных "Ланцетов" – должны быть подчинены единому командованию.

Это существенно отличается от украинского подхода, где подразделения БПЛА интегрированы в различные рода войск для лучшего взаимодействия на поле боя. Аналитики предполагают, что для выполнения плана в 165 тысяч человек агрессор выберет путь экстенсивного развития, отдавая предпочтение количеству операторов над их профессиональным мастерством и технической сложностью обучения.

Риски рекрутинговой кампании через профильные центры

Основным источником пополнения рядов операторов должны стать специализированные учебные центры вооруженных сил РФ, однако Минобороны продолжает привлекать и частные школы пилотирования. Российские пропагандисты признают, что даже при условии успешного набора молодежи, механическое увеличение численности подразделений без надлежащего технологического обеспечения не решит стратегических проблем оккупационных войск на линии соприкосновения.

