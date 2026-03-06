$43.720.26
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 13981 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 20219 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 46101 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
5 марта, 12:39 • 83025 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 47744 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 42853 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 68902 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26056 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49663 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи

Киев • УНН

 • 0 просмотра

РФ намерена увеличить штат сил беспилотных систем до 165 тысяч человек к концу 2026 года. Для этого Минобороны РФ запустило рекрутинговую кампанию, ориентированную на студентов и технически грамотную молодежь.

Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи

Командование вооруженных сил РФ поставило задачу до конца 2026 года увеличить штатную численность недавно созданных сил беспилотных систем с 80 тысяч до 165 тысяч человек. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил агрессивные планы врага по масштабированию этого рода войск, который только в конце 2025 года получил отдельный статус в структуре российской армии. Для реализации такого амбициозного прироста Минобороны РФ запустило масштабную рекрутинговую кампанию, ориентированную на студентов и технически грамотную молодежь, обещая им иммунитет от перевода в штурмовую пехоту.

Организационные изменения и борьба с текучестью кадров

До создания отдельного рода войск российские операторы БПЛА формально не имели собственной военно-учетной специальности, что позволяло командирам на местах использовать квалифицированных дроноводов как обычных пехотинцев во время штурмов.

Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский05.03.26, 20:50 • 4804 просмотра

Выделение беспилотных систем в самостоятельную структуру имеет целью юридически закрепить статус специалистов и остановить нецелевое использование человеческого ресурса. В то же время эксперты отмечают, что предыдущая система подготовки на ускоренных курсах непосредственно в зоне боевых действий привела к низкому качеству кадров, которое теперь пытаются компенсировать за счет привлечения студентов через академические отпуска.

Стратегия централизации и переход к количественным показателям

Российская модель развития беспилотных подразделений базируется на максимальной централизации, где все дроны – от разведывательных "Орланов" до ударных "Ланцетов" – должны быть подчинены единому командованию.

лавров заявил об "испарении духа Анкориджа" в переговорах с США05.03.26, 17:14 • 4530 просмотров

Это существенно отличается от украинского подхода, где подразделения БПЛА интегрированы в различные рода войск для лучшего взаимодействия на поле боя. Аналитики предполагают, что для выполнения плана в 165 тысяч человек агрессор выберет путь экстенсивного развития, отдавая предпочтение количеству операторов над их профессиональным мастерством и технической сложностью обучения.

Риски рекрутинговой кампании через профильные центры

Основным источником пополнения рядов операторов должны стать специализированные учебные центры вооруженных сил РФ, однако Минобороны продолжает привлекать и частные школы пилотирования. Российские пропагандисты признают, что даже при условии успешного набора молодежи, механическое увеличение численности подразделений без надлежащего технологического обеспечения не решит стратегических проблем оккупационных войск на линии соприкосновения.

В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"05.03.26, 15:30 • 2882 просмотра

Степан Гафтко

