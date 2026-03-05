В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"
Киев • УНН
Количество российских военнопленных в Украине достигло рекордного уровня, тысячи россиян находятся в лагерях. россия саботирует обмен, несмотря на то, что это позволило бы восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии.
Тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. По данным проекта "Хочу жить", в настоящее время в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных, передает УНН.
Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных – тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. Несмотря на то, что россия отправляет всех своих обменянных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы вс рф восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии, россия все равно саботирует обмен
Проект напоминает, что отказ кремля от такого обмена – это сознательное желание продолжать удерживать украинских заложников вместо возвращения своих военнопленных.
При этом, в отличие от россии, согласно украинскому законодательству пребывание в плену является основанием для увольнения с военной службы, чем многие прошедшие через ад российского плена и пользуются
Напомним
Сегодня домой вернулись 200 защитников Украины, а россия забрала 200 своих солдат. Завтра обмен продолжится с еще большим количеством военнопленных. О проведении обмена удалось договориться во время переговоров в Женеве.
Однако даже на пятый год войны российская сторона по-прежнему отказывается решить вопрос военнопленных посредством проведения гуманитарного обмена в формате "всех на всех".