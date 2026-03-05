В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"

Тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. По данным проекта "Хочу жить", в настоящее время в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных, передает УНН.

Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных – тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. Несмотря на то, что россия отправляет всех своих обменянных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы вс рф восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии, россия все равно саботирует обмен