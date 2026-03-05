$43.720.26
Эксклюзив
4770 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
10466 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
11505 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12456 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
18412 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
15376 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 38088 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 70582 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 80806 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 81204 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Количество российских военнопленных в Украине достигло рекордного уровня, тысячи россиян находятся в лагерях. россия саботирует обмен, несмотря на то, что это позволило бы восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии.

В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"

Тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. По данным проекта "Хочу жить", в настоящее время в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных, передает УНН.

Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных – тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных. Несмотря на то, что россия отправляет всех своих обменянных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы вс рф восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии, россия все равно саботирует обмен

- говорится в сообщении.

Проект напоминает, что отказ кремля от такого обмена – это сознательное желание продолжать удерживать украинских заложников вместо возвращения своих военнопленных.

При этом, в отличие от россии, согласно украинскому законодательству пребывание в плену является основанием для увольнения с военной службы, чем многие прошедшие через ад российского плена и пользуются

- указано в сообщении.

Напомним

Сегодня домой вернулись 200 защитников Украины, а россия забрала 200 своих солдат. Завтра обмен продолжится с еще большим количеством военнопленных. О проведении обмена удалось договориться во время переговоров в Женеве.

Однако даже на пятый год войны российская сторона по-прежнему отказывается решить вопрос военнопленных посредством проведения гуманитарного обмена в формате "всех на всех".

Антонина Туманова

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Женева
Вооруженные силы Украины
Украина