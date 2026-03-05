Украина отреагировала на передачу РФ пленных украинцев в Венгрию – коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"

Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права, заявил Координационный штаб по вопросам пленных в четверг, пишет УНН.

Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы