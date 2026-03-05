Украина отреагировала на передачу РФ пленных украинцев в Венгрию – коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"

$43.450.22
4 марта, 20:04 • 13597 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 38033 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 47479 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 54330 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 34735 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 34286 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 58369 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81517 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68820 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69892 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры4 марта, 21:35 • 9284 просмотра
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77Photo4 марта, 21:48 • 10273 просмотра
Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в ИранеVideo4 марта, 21:59 • 6946 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения4 марта, 23:53 • 9900 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе04:30 • 13272 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 31728 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 47480 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 54330 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 44965 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 44155 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 17445 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 33687 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 38268 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 45553 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 49337 просмотра
Украина отреагировала на передачу РФ пленных украинцев в Венгрию – коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Координационный штаб осуждает передачу Венгрии двух пленных украинцев, расценивая это как российскую провокацию и нарушение Женевских конвенций. Украина требует информацию о состоянии здоровья пленных и доступ к ним.

Украина отреагировала на передачу РФ пленных украинцев в Венгрию – коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"

Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права, заявил Координационный штаб по вопросам пленных в четверг, пишет УНН.

Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы

- указано в заявлении Коордштаба.

В то же время, отметили в штабе, "поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины".

Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой

- отмечается в заявлении.

В то же время в Коордштабе требуют "предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников".

Координационный штаб заявил, что постоянно работает над возвращением домой и спасением из российской неволи всех граждан Украины, а также лиц, имеющих двойное гражданство.

Как указали в Коордштабе, в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Дополнение

Ранее росСМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин освободит из плена двух якобы граждан Венгрии, которых ранее мобилизовали в ВСУ.

путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ04.03.26, 18:47 • 7186 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Венгрия
Украина