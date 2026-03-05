Украина отреагировала на передачу РФ пленных украинцев в Венгрию – коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"
Киев • УНН
Координационный штаб осуждает передачу Венгрии двух пленных украинцев, расценивая это как российскую провокацию и нарушение Женевских конвенций. Украина требует информацию о состоянии здоровья пленных и доступ к ним.
Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права, заявил Координационный штаб по вопросам пленных в четверг, пишет УНН.
Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы
В то же время, отметили в штабе, "поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины".
Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой
В то же время в Коордштабе требуют "предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших Защитников".
Координационный штаб заявил, что постоянно работает над возвращением домой и спасением из российской неволи всех граждан Украины, а также лиц, имеющих двойное гражданство.
Как указали в Коордштабе, в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.
Дополнение
Ранее росСМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин освободит из плена двух якобы граждан Венгрии, которых ранее мобилизовали в ВСУ.
путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ04.03.26, 18:47 • 7186 просмотров