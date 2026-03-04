Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в Иране
Киев • УНН
Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была обязать президента Трампа получить одобрение для военных действий против Ирана. Это решение позволяет главе Белого дома самостоятельно определять интенсивность военной кампании.
Верхняя палата Конгресса США отклонила резолюцию, которая имела целью обязать президента Дональда Трампа получить официальное одобрение законодателей для продолжения военных действий против Ирана. Провал этого голосования означает, что глава Белого дома сохраняет полную свободу действий в проведении воздушных атак и наземных операций на Ближнем Востоке. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.
Детали
Результаты голосования фактически подтвердили право Трампа самостоятельно определять интенсивность и продолжительность военной кампании "Lion’s Roar". Конгресс не смог ввести механизмы контроля, которые бы заставили президента вывести войска или прекратить обстрелы иранских объектов в определенный срок.
Результат голосования 48-52 стал следствием того, что демократам не удалось привлечь достаточное количество республиканцев на свою сторону для принятия документа.
Трамп заявил, что оценил бы войну в Иране на "15 из 10"04.03.26, 22:50 • 1664 просмотра