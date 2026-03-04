$43.450.22
09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 36431 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 66154 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 56188 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 61345 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 58306 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33347 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28230 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25999 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35620 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
публикации
Эксклюзивы
Экс-прокурор САП напомнил еврокомиссару Марте Кос о "доброчестности" ее брата, продвигавшего директора НАБУ в обмен на коммерческий интерес

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Экс-прокурор САП напомнил еврокомиссару Марте Кос о "доброчестности" ее брата, продвигавшего директора НАБУ в обмен на коммерческий интерес.

Экс-прокурор САП напомнил еврокомиссару Марте Кос о "доброчестности" ее брата, продвигавшего директора НАБУ в обмен на коммерческий интерес

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, требуя от Украины реформ, должна помнить о "доброчестности" родного брата. Драго Кос принимал участие в кулуарных договоренностях по назначению на должность нынешнего директора НАБУ Семена Кривоноса в обмен на продвижение в Украине интересов европейской фирмы. Об этом заявил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, сообщают "Украинские новости". 

По словам Броневицкого, кандидатура победителя согласовывалась в кулуарных договоренностях при посредничестве заместителя директора НАБУ Полины Лысенко. 

"Требуя проведения реформ в Украине, Марте Кос следовало бы вспомнить и о доброчестности родного брата – Драго, который в Украине демонстрировал примеры высокой морали и нравственного поведения, присущие многим представителям Европы. В частности, можно упомянуть участие в кулуарных договоренностях с представителями украинской власти и при посредничестве заместителя директора НАБУ Полины Лысенко, в рамках которых согласовывалась кандидатура одного из руководителей, которого доброчестно и демократически выбирал Драго в составе независимой комиссии", – написал Броневицкий. 

Как отмечает экс-прокурор САП, Драго Кос входил в состав независимой комиссии, занимавшейся отбором кандидатов на директора НАБУ, и согласился помогать в обмен на продвижение бизнеса в Украине одной из европейских фирм по производству бронированной пленки. 

"Вы нам – бизнес и заработки, а мы вам – согласованного всеми кандидата. Именно этот кандидат и победил в конкурсе", – пишет экс-прокурор САП, добавляя, что не удивится, если в скором времени "всплывут" существующие видео- и аудиозаписи этих разговоров с участием Драго Кос из одного из киевских ресторанов. 

"Украинские новости" напомнили, что в 2023 году конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины определила трех победителей – Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука. 6 марта Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании назначил директором НАБУ Семена Кривоноса. 

Позднее Кос выразил разочарование в собственном выборе как директора НАБУ, так и руководителя САП. 

"Понимаете, мы выбрали лучших кандидатов. И даже эти лучшие кандидаты стали вести себя очень странно, пытаясь оставаться "друзьями" гражданского общества", – сказал он в одном интервью, добавляя, что, если вы не друзья с антикоррупционными организациями, ваша жизнь превращается в ад. 

"Именно поэтому некоторые лидеры антикоррупционных органов пытаются подстраиваться под общественные организации", – отметил он. 

Драго Кос начинал свою карьеру в качестве следователя полиции и заместителя директора Следственного управления Словении. В настоящее время он руководит собственной консалтинговой фирмой, специализирующейся на борьбе с коррупцией, противодействии отмыванию денег и корпоративному управлению. В Украине Кос входил в состав нескольких конкурсных комиссий, которые выбирали руководителей антикоррупционных органов.

Лилия Подоляк

Политика
Кабинет Министров Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Словения
Украина