Экс-прокурор САП напомнил еврокомиссару Марте Кос о "доброчестности" ее брата, продвигавшего директора НАБУ в обмен на коммерческий интерес.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, требуя от Украины реформ, должна помнить о "доброчестности" родного брата. Драго Кос принимал участие в кулуарных договоренностях по назначению на должность нынешнего директора НАБУ Семена Кривоноса в обмен на продвижение в Украине интересов европейской фирмы. Об этом заявил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, сообщают "Украинские новости".

По словам Броневицкого, кандидатура победителя согласовывалась в кулуарных договоренностях при посредничестве заместителя директора НАБУ Полины Лысенко.

"Требуя проведения реформ в Украине, Марте Кос следовало бы вспомнить и о доброчестности родного брата – Драго, который в Украине демонстрировал примеры высокой морали и нравственного поведения, присущие многим представителям Европы. В частности, можно упомянуть участие в кулуарных договоренностях с представителями украинской власти и при посредничестве заместителя директора НАБУ Полины Лысенко, в рамках которых согласовывалась кандидатура одного из руководителей, которого доброчестно и демократически выбирал Драго в составе независимой комиссии", – написал Броневицкий.

Как отмечает экс-прокурор САП, Драго Кос входил в состав независимой комиссии, занимавшейся отбором кандидатов на директора НАБУ, и согласился помогать в обмен на продвижение бизнеса в Украине одной из европейских фирм по производству бронированной пленки.

"Вы нам – бизнес и заработки, а мы вам – согласованного всеми кандидата. Именно этот кандидат и победил в конкурсе", – пишет экс-прокурор САП, добавляя, что не удивится, если в скором времени "всплывут" существующие видео- и аудиозаписи этих разговоров с участием Драго Кос из одного из киевских ресторанов.

"Украинские новости" напомнили, что в 2023 году конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины определила трех победителей – Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука. 6 марта Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании назначил директором НАБУ Семена Кривоноса.

Позднее Кос выразил разочарование в собственном выборе как директора НАБУ, так и руководителя САП.

"Понимаете, мы выбрали лучших кандидатов. И даже эти лучшие кандидаты стали вести себя очень странно, пытаясь оставаться "друзьями" гражданского общества", – сказал он в одном интервью, добавляя, что, если вы не друзья с антикоррупционными организациями, ваша жизнь превращается в ад.

"Именно поэтому некоторые лидеры антикоррупционных органов пытаются подстраиваться под общественные организации", – отметил он.

Драго Кос начинал свою карьеру в качестве следователя полиции и заместителя директора Следственного управления Словении. В настоящее время он руководит собственной консалтинговой фирмой, специализирующейся на борьбе с коррупцией, противодействии отмыванию денег и корпоративному управлению. В Украине Кос входил в состав нескольких конкурсных комиссий, которые выбирали руководителей антикоррупционных органов.