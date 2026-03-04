Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, вимагаючи від України реформ, має пам’ятати про "доброчесність" рідного брата. Драго Кос брав участь у кулуарних домовленостях з призначення на посаду нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса в обмін на просування в Україні інтересів європейської фірми. Про це заявив експрокурор САП Станіслав Броневицький, повідомляють "Українські новини".

За словами Броневицького, кандидатура переможця погоджувалася у кулуарних домовленостях за посередництва заступника директора НАБУ Поліни Лисенко.

"Вимагаючи проведення реформ в Україні, пані Марті Кос варто було б згадати і про доброчесність рідного брата – Драго, який в Україні демонстрував приклади високої моралі та етичної поведінки, притаманні багатьом представникам Європи. Зокрема, можна згадати участь у кулуарних домовленостях з представниками української влади та за посередництва заступника директора НАБУ Поліни Лисенко, у межах яких погоджувалася кандидатура одного з керівників, якого доброчесно та демократично обирав Драго у складі незалежної комісії", – написав Броневицький.

Як зазначає експрокурор САП, Драго Кос входив до складу незалежної комісії, що займалась відбором кандидатів на директора НАБУ, і погодився допомагати в обмін на просування бізнесу в Україні однієї з європейських фірм з виробництва броньованої плівки.

"Ви нам – бізнес та заробітки, а ми вам – погодженого всіма кандидата. Саме цей кандидат і переміг у конкурсі", – пише експрокурор САП, додаючи, що не здивується, якщо незабаром "випливуть" існуючі відео- та аудіозаписи цих розмов за участі Драго Кос з одного з київських ресторанів.

"Українські новини" нагадали, що у 2023 році конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох переможців – Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука. 6 березня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні призначив директором НАБУ Семена Кривоноса.

Згодом Кос висловив розчарування у власному виборі як директора НАБУ, так і керівника САП.

"Розумієте, ми обрали найкращих кандидатів. І навіть ці найкращі кандидати почали поводитися дуже дивно, намагаючись залишатися "друзями" громадянського суспільства", – сказав він в одному інтервʼю, додаючи, що, якщо ви не друзі з антикорупційними організаціями, то ваше життя перетворюється на пекло.

"Саме тому деякі лідери антикорупційних органів намагаються підлаштовуватися під громадські організації", – зазначив він.

Драго Кос починав свою карʼєру як слідчий поліції та заступник директора Слідчого управління Словенії. Наразі він керує власною консалтинговою фірмою, яка спеціалізується на боротьбі з корупцією, протидії відмиванню грошей та корпоративним врядуванням. В Україні Кос входив до складу декількох конкурсних комісій, що обирали керівників антикорупційних органів.