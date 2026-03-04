$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 36173 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 65917 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 55970 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 61161 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 58176 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33267 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28202 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25967 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35606 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес.

Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, вимагаючи від України реформ, має пам’ятати про "доброчесність" рідного брата. Драго Кос брав участь у кулуарних домовленостях з призначення на посаду нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса в обмін на просування в Україні інтересів європейської фірми. Про це заявив експрокурор САП Станіслав Броневицький, повідомляють "Українські новини". 

За словами Броневицького, кандидатура переможця погоджувалася у кулуарних домовленостях за посередництва заступника директора НАБУ Поліни Лисенко. 

"Вимагаючи проведення реформ в Україні, пані Марті Кос варто було б згадати і про доброчесність рідного брата – Драго, який в Україні демонстрував приклади високої моралі та етичної поведінки, притаманні багатьом представникам Європи. Зокрема, можна згадати участь у кулуарних домовленостях з представниками української влади та за посередництва заступника директора НАБУ Поліни Лисенко, у межах яких погоджувалася кандидатура одного з керівників, якого доброчесно та демократично обирав Драго у складі незалежної комісії", – написав Броневицький. 

Як зазначає експрокурор САП, Драго Кос входив до складу незалежної комісії, що займалась відбором кандидатів на директора НАБУ, і погодився допомагати в обмін на просування бізнесу в Україні однієї з європейських фірм з виробництва броньованої плівки. 

"Ви нам – бізнес та заробітки, а ми вам – погодженого всіма кандидата. Саме цей кандидат і переміг у конкурсі", – пише експрокурор САП, додаючи, що не здивується, якщо незабаром "випливуть" існуючі відео- та аудіозаписи цих розмов за участі Драго Кос з одного з київських ресторанів. 

"Українські новини" нагадали, що у 2023 році конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох переможців – Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука. 6 березня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні призначив директором НАБУ Семена Кривоноса. 

Згодом Кос висловив розчарування у власному виборі як директора НАБУ, так і керівника САП. 

"Розумієте, ми обрали найкращих кандидатів. І навіть ці найкращі кандидати почали поводитися дуже дивно, намагаючись залишатися "друзями" громадянського суспільства", – сказав він в одному інтервʼю, додаючи, що, якщо ви не друзі з антикорупційними організаціями, то ваше життя перетворюється на пекло. 

"Саме тому деякі лідери антикорупційних органів намагаються підлаштовуватися під громадські організації", – зазначив він. 

Драго Кос починав свою карʼєру як слідчий поліції та заступник директора Слідчого управління Словенії. Наразі він керує власною консалтинговою фірмою, яка спеціалізується на боротьбі з корупцією, протидії відмиванню грошей та корпоративним врядуванням. В Україні Кос входив до складу декількох конкурсних комісій, що обирали керівників антикорупційних органів.

Лілія Подоляк

