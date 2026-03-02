Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну

$43.100.11
50.870.16
ukenru
15:00 • 1232 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 4830 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 9874 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 7606 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 10586 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 13690 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 23922 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15774 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39678 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72792 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
62%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 32010 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 11849 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 20386 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 17684 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10345 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10479 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 17884 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 23922 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 134293 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 139724 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Башар аль-Асад
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 126 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 7710 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 10136 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 73253 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 70806 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Український виконавець Хайат випустив сингл "Мотив" з нового міні-альбому "Триптих", що складається з трьох пісень про війну. Відеоряд до композицій знято за підтримки Національного музею народної архітектури та побуту України.

Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну

Український виконавець Хайат презентував перший сингл "Мотив" з нового міні-альбому "Триптих", що об’єднує три композиції на тему війни. Реліз уже доступний на стрімінгових платформах, а офіційне відео — на YouTube, де музика поєднується з атмосферними українськими локаціями, передає УНН.

Деталі

Міні-альбом передає емоційний стан людини під час війни, досліджуючи психологічний простір конфлікту — від тиші після вибуху до розпачу втрат і напруженого очікування.

Кожна з трьох пісень — окрема точка переживання, але разом вони утворюють замкнений цикл: від першої реакції до усвідомлення і далі — до руху вперед. Саме це визначає назву альбому "Триптих" — три частини одного образу, які мають сенс лише поруч 

- зазначає артист.

Відеоряд до композицій "Мотив", "Ау" та "Герци" створено за підтримки Національногомузею народної архітектури та побуту України. Зйомки проходили на територіїВоскресенської церкви, Миколаївської церкви 1763 року (Гарнізонний храм ЗСУ) та на студії Film.UA, що надало відео кінематографічну якість.

Музика та образи міні-альбому формують цілісну емоційну історію, де кожна пісня — окрема точка переживання, а разом вони створюють повноцінну музично-візуальнуподорож.

Нагадаємо

Співак Спрінгстін презентував свою нову пісню, у якій висміяв політику Трампа та залучення ICE у Мінеапполісі.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Війна в Україні