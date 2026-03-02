Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Київ • УНН
Український виконавець Хайат випустив сингл "Мотив" з нового міні-альбому "Триптих", що складається з трьох пісень про війну. Відеоряд до композицій знято за підтримки Національного музею народної архітектури та побуту України.
Деталі
Міні-альбом передає емоційний стан людини під час війни, досліджуючи психологічний простір конфлікту — від тиші після вибуху до розпачу втрат і напруженого очікування.
Кожна з трьох пісень — окрема точка переживання, але разом вони утворюють замкнений цикл: від першої реакції до усвідомлення і далі — до руху вперед. Саме це визначає назву альбому "Триптих" — три частини одного образу, які мають сенс лише поруч
Відеоряд до композицій "Мотив", "Ау" та "Герци" створено за підтримки Національногомузею народної архітектури та побуту України. Зйомки проходили на територіїВоскресенської церкви, Миколаївської церкви 1763 року (Гарнізонний храм ЗСУ) та на студії Film.UA, що надало відео кінематографічну якість.
Музика та образи міні-альбому формують цілісну емоційну історію, де кожна пісня — окрема точка переживання, а разом вони створюють повноцінну музично-візуальнуподорож.
Нагадаємо
