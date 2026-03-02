Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю

$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 6070 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 15133 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 11935 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 37124 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 70336 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 65300 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69432 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75859 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75769 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 79112 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року
2 березня, 03:40 • 19044 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві
2 березня, 04:12 • 12049 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
2 березня, 05:15 • 9886 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
2 березня, 07:24 • 26354 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
09:00 • 14948 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
13:28 • 212 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
11:52 • 8384 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 15127 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
27 лютого, 20:06 • 129311 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38 • 134965 перегляди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
13:09 • 1464 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
12:03 • 4032 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42 • 70177 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52 • 67848 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35 • 63103 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Березень - початок інтенсивної роботи садівника, коли потрібно виростити гарну та міцну розсаду. УНН пропонує 10 корисних порад для правильного вибору часу посіву.

Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю

Березень - початок інтенсивної роботи садівника, саме той період, коли потрібно не баритись і почати діяти. Щоб виростити гарну та міцну розсаду, необхідно правильно обрати час для посіву, адже це дійсно впливає на кількість та якість врожаю. УНН пропонує 10 корисних порад, коли варто починати аграрний сезон.

Деталі

Важливо зазначити, що посівний календар - це орієнтир, проте погода та температура повітря можуть вносити свої корективи. 

У березні важливо зберегти баланс між розсадною та садовою (обробка, обрізка) частинами та вести їх паралельно. Робота йтиме краще, якщо під рукою буде таблиця. 

Виникає питання, як утворюються ці сприятливі і несприятливі дні для робіт, все просто - фази місяця. Саме фази місяця визначають дні, які будуть сприятливими та дні, коли краще не турбувати землю.

Загалом в березні починають садити помідори, моркву та перці, але тут дату визначити неможливо, головне температура грунту і повітря, тому згідно з цією таличкою можна спланувати день висадки.

Важливо, те, що хоч моркву потрібно садити коли грунт трішки прогрівся, оптимальна температура для проростання 18-22 градусів. 

Олександра Месенко

