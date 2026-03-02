Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Київ • УНН
Березень - початок інтенсивної роботи садівника, коли потрібно виростити гарну та міцну розсаду. УНН пропонує 10 корисних порад для правильного вибору часу посіву.
Березень - початок інтенсивної роботи садівника, саме той період, коли потрібно не баритись і почати діяти. Щоб виростити гарну та міцну розсаду, необхідно правильно обрати час для посіву, адже це дійсно впливає на кількість та якість врожаю. УНН пропонує 10 корисних порад, коли варто починати аграрний сезон.
Деталі
Важливо зазначити, що посівний календар - це орієнтир, проте погода та температура повітря можуть вносити свої корективи.
У березні важливо зберегти баланс між розсадною та садовою (обробка, обрізка) частинами та вести їх паралельно. Робота йтиме краще, якщо під рукою буде таблиця.
Виникає питання, як утворюються ці сприятливі і несприятливі дні для робіт, все просто - фази місяця. Саме фази місяця визначають дні, які будуть сприятливими та дні, коли краще не турбувати землю.
Загалом в березні починають садити помідори, моркву та перці, але тут дату визначити неможливо, головне температура грунту і повітря, тому згідно з цією таличкою можна спланувати день висадки.
Важливо, те, що хоч моркву потрібно садити коли грунт трішки прогрівся, оптимальна температура для проростання 18-22 градусів.