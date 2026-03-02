"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході

Велика Британія звернулася до України з проханням залучити експертів для допомоги партнерам з Перської затоки у збитті іранських дронів. Президент України Володимир Зеленський погодився допомогти союзникам та заявив, що в Україні детально фіксують кожну зміну ситуації навколо Ірану. У цьому процесі задіяні всі, зокрема, і українська розвідка, і МЗС.

Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров в коментарі для УНН проаналізував інформацію про те, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер звернувся до України із проханням допомогти з протидією дронам на Близькому Сході.

Можемо дати методологію, але не бойові екіпажі

Коментуючи ідею допомоги Україні у протидії дронам на Близькому Сході, Крамаров не приховує іронії. Він нагадує, що ще у 2022 році Україна сама просила підтримки у союзників, коли по її території вже летіли крилаті та балістичні ракети.

"Я поясню, чому в мене така чорна іронія. Давайте згадаємо 2022 рік, коли ми просили НАТО допомогти нам. А зараз країна, яка воює, по якій летять крилаті й балістичні ракети, має ще й комусь допомагати. Це дуже показова історія. Але технічно ми можемо дати методологію. Показати, як працюють мобільні вогневі групи, як використовувати всі наявні засоби, як працювати з ПЗРК проти таких цілей. Ми можемо дати науку і методику. Людей ми не дамо. Бойові екіпажі - ні. Інструкторів - так", - зазначив Крамаров.

За його словами, Україна може допомогти у побудові системи протиповітряної оборони, але цей досвід здобутий надто високою ціною.

"Ми можемо надати інструкторів, людей, які пояснять, як правильно вибудувати систему ППО. Але ці знання нам далися величезною кров’ю українців. І навіть передача таких знань має відбуватися з повним усвідомленням ціни", - зауважив експерт.

Пуск ракети за 5-6 мільйонів доларів по дрону - це абсурд

Крамаров різко критикує підходи деяких країн до протидії безпілотникам. Зокрема, він звертає увагу на випадки застосування наддорогих протибалістичних систем проти дешевих дронів типу "Шахед".

"Це нормальна історія, коли по "Шахеду" випускають ракету THAAD? Ні, це абсолютний ідіотизм. THAAD - це система для перехоплення балістичних ракет на висоті близько 40 кілометрів. Один постріл коштує 5-6 мільйонів доларів. Це найдорожча зенітна ракета у світі. І застосовувати її проти дрона - це просто хаос у системі управління. Не знаю, чи збивали дрони саме системою THAAD, але це не так важливо, застосовувати у цій ситуації той же Patriot - також абсурд", - пояснив він.

Експерт наголошує, що боротьба з дронами має бути комплексною: із застосуванням дешевших ракет, мобільних груп та авіації.

"Для будь-якого нормального льотчика ціль типу "Шахед" - це тренувальна мішень. У вас є F-16, F-35… працюйте. Але якщо авіацію не піднімають, якщо комплекси не перебувають на постійному бойовому чергуванні - починається безлад. Якби ми так воювали у 2022 році, то зараз з вами розмовляли б російською", - підкреслив Крамаров.

Іранські ракети - технологічно слабкі

Коментуючи ризик можливих іранських ударів по Європі через проксі-сили, експерт назвав таку ймовірність низькою.

"Коли росіяни намагалися співпрацювати з Іраном і тестували ракету типу "Фатех", вони побачили, що вона технологічно слабка. Вона може навіть не злетіти з пускового шасі. Тому росія перейшла на співпрацю з Північною Кореєю щодо ракет KN-23. Іранські вони не взяли, бо це просто не той рівень. Тому бити далеко Іран навряд чи зможе. Це ми про технічну складову, а не політичну", - зазначив Крамаров.

Ослаблення Ірану - шанс для України

На думку експерта, для України стратегічно вигідним є ослаблення Ірану, як одного з ключових союзників росії.

"Частина комплектуючих для "Шахедів" досі постачається з Ірану. Якщо Заходу вдасться забрати у росії такого геополітичного союзника, це буде для нас величезний плюс. Менше "Шахедів" - менше ударів по Україні", - наголосив він.

Андрій Крамаров зізнається, що його відверто шокує те, як західні країни організовують протиповітряну оборону та ведуть бойові дії.

Я дивлюся на це і чесно скажу - я шокований. При їхніх ресурсах, при їхніх можливостях, при їхній чистій авіації - це дуже маленький виклик у порівнянні з тим, що проходить Україна щодня. Для нас, з нашим досвідом, з нашими командирами, це була б абсолютно легка задача - сказав експерт.

За його словами, якби Україна мала політичну волю та відповідні умови, вона могла б продемонструвати зовсім інший рівень ведення бойових дій.

"Я впевнений, що при бажанні Україна рознесла б усі сторони цього конфлікту. Ми дуже сильні. І це треба пам’ятати. Українці дуже гарно вміють воювати. Дуже погано, що нам доводиться це робити, але військовий клас ми показали всьому світу", - підсумував Крамаров.

Нагадаємо

Конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США призвів до загибелі понад 100 учениць в Ірані та 10 людей в Ізраїлі. Загалом зафіксовано численні жертви серед цивільних та військових у шести країнах регіону.