1 березня, 20:23 • 19323 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 32815 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 32454 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 38514 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 51520 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 63235 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 69031 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77369 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79778 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74805 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США призвів до загибелі понад 100 учениць в Ірані та 10 людей в Ізраїлі. Загалом зафіксовано численні жертви серед цивільних та військових у шести країнах регіону.

Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах

Збройний конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США спричинив стрімке зростання кількості загиблих та поранених по всьому регіону. Найбільш трагічні звістки надходять з Ірану, де під удар потрапила школа для дівчат, та з ізраїльського міста Бейт-Шемеш, де ракета влучила у цивільне укриття. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційними даними державних відомств та міжнародних агентств, ситуація з людськими втратами виглядає наступним чином:

  • Іран – понад 100 учениць загинули у школі для дівчат, правозахисники з HRANA підтверджують смерть щонайменше 133 мирних жителів по всій країні;
    • Ізраїль – щонайменше 10 людей загинули, з яких дев'ять стали жертвами влучання в бомбосховище у Бейт–Шемеші, понад 200 осіб отримали поранення;
      • Ліван – Міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 31 загиблого внаслідок ударів по Бейруту та південних регіонах;
        • Ірак – четверо членів воєнізованого угруповання "Іракські народні мобілізаційні сили" ліквідовані під час атаки на їхній штаб;
          • ОАЕ – Міністерство оборони підтвердило загибель трьох людей через іранські удари у відповідь;
            • Кувейт – Центральне командування США офіційно повідомило про смерть трьох американських військовослужбовців.

              Реакція міжнародної спільноти на зростання кількості жертв серед цивільних

              Міжнародні гуманітарні організації закликають сторони до негайного припинення вогню, наголошуючи на неприпустимості атак по житлових кварталах та освітніх закладах.

              Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів02.03.26, 08:57 • 1798 переглядiв

              Найбільшу занепокоєність викликає доля сотень поранених в Ірані та Лівані, де медична система перебуває під колосальним тиском через дефіцит медикаментів та постійні обстріли. Експерти зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки розбір завалів у деяких районах триває під загрозою нових авіаударів.

              Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану02.03.26, 09:24 • 1420 переглядiв

              Степан Гафтко

              Світ
              Сутички
              Ізраїль
              Центральне Командування Збройних сил США
              Ірак
              Ліван
              Кувейт
              Об'єднані Арабські Емірати
              Сполучені Штати Америки
              Іран