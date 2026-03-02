Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах

Збройний конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США спричинив стрімке зростання кількості загиблих та поранених по всьому регіону. Найбільш трагічні звістки надходять з Ірану, де під удар потрапила школа для дівчат, та з ізраїльського міста Бейт-Шемеш, де ракета влучила у цивільне укриття. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційними даними державних відомств та міжнародних агентств, ситуація з людськими втратами виглядає наступним чином:

Іран – понад 100 учениць загинули у школі для дівчат, правозахисники з HRANA підтверджують смерть щонайменше 133 мирних жителів по всій країні;

Ізраїль – щонайменше 10 людей загинули, з яких дев'ять стали жертвами влучання в бомбосховище у Бейт–Шемеші, понад 200 осіб отримали поранення;

Ліван – Міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 31 загиблого внаслідок ударів по Бейруту та південних регіонах;

Ірак – четверо членів воєнізованого угруповання "Іракські народні мобілізаційні сили" ліквідовані під час атаки на їхній штаб;

ОАЕ – Міністерство оборони підтвердило загибель трьох людей через іранські удари у відповідь;

Кувейт – Центральне командування США офіційно повідомило про смерть трьох американських військовослужбовців.

Реакція міжнародної спільноти на зростання кількості жертв серед цивільних

Міжнародні гуманітарні організації закликають сторони до негайного припинення вогню, наголошуючи на неприпустимості атак по житлових кварталах та освітніх закладах.

Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів

Найбільшу занепокоєність викликає доля сотень поранених в Ірані та Лівані, де медична система перебуває під колосальним тиском через дефіцит медикаментів та постійні обстріли. Експерти зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки розбір завалів у деяких районах триває під загрозою нових авіаударів.

