Война на Ближнем Востоке привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах

Вооруженный конфликт между Ираном, Израилем и США привел к стремительному росту числа погибших и раненых по всему региону. Наиболее трагические известия поступают из Ирана, где под удар попала школа для девочек, и из израильского города Бейт-Шемеш, где ракета попала в гражданское убежище. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Согласно официальным данным государственных ведомств и международных агентств, ситуация с человеческими потерями выглядит следующим образом:

Иран – более 100 учениц погибли в школе для девочек, правозащитники из HRANA подтверждают смерть по меньшей мере 133 мирных жителей по всей стране;

Израиль – по меньшей мере 10 человек погибли, из которых девять стали жертвами попадания в бомбоубежище в Бейт-Шемеше, более 200 человек получили ранения;

Ливан – Министерство здравоохранения страны сообщило о 31 погибшем в результате ударов по Бейруту и южным регионам;

Ирак – четверо членов военизированной группировки "Иракские народные мобилизационные силы" ликвидированы во время атаки на их штаб;

ОАЭ – Министерство обороны подтвердило гибель трех человек из-за иранских ответных ударов;

Кувейт – Центральное командование США официально сообщило о смерти трех американских военнослужащих.

Реакция международного сообщества на рост числа жертв среди гражданских

Международные гуманитарные организации призывают стороны к немедленному прекращению огня, подчеркивая недопустимость атак по жилым кварталам и образовательным учреждениям.

Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба сотен раненых в Иране и Ливане, где медицинская система находится под колоссальным давлением из-за дефицита медикаментов и постоянных обстрелов. Эксперты отмечают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку разбор завалов в некоторых районах продолжается под угрозой новых авиаударов.

