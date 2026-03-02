Война на Ближнем Востоке привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 19275 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 32683 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 32324 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 38390 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 51421 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 63188 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68991 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 77364 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79774 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74800 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.3м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ1 марта, 23:32 • 20806 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 22224 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 19617 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 20623 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ01:51 • 20416 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 97089 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 102703 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 85240 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 86638 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 86672 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иван Федоров
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Германия
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 49470 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 48139 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 45051 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 44092 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32553 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
McDonnell Douglas F-15 Eagle
The New York Times
Шахед-136

Война на Ближнем Востоке привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Конфликт между Ираном, Израилем и США привел к гибели более 100 учениц в Иране и 10 человек в Израиле. В общей сложности зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданских и военных в шести странах региона.

Война на Ближнем Востоке привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах

Вооруженный конфликт между Ираном, Израилем и США привел к стремительному росту числа погибших и раненых по всему региону. Наиболее трагические известия поступают из Ирана, где под удар попала школа для девочек, и из израильского города Бейт-Шемеш, где ракета попала в гражданское убежище. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Согласно официальным данным государственных ведомств и международных агентств, ситуация с человеческими потерями выглядит следующим образом:

  • Иран – более 100 учениц погибли в школе для девочек, правозащитники из HRANA подтверждают смерть по меньшей мере 133 мирных жителей по всей стране;
    • Израиль – по меньшей мере 10 человек погибли, из которых девять стали жертвами попадания в бомбоубежище в Бейт-Шемеше, более 200 человек получили ранения;
      • Ливан – Министерство здравоохранения страны сообщило о 31 погибшем в результате ударов по Бейруту и южным регионам;
        • Ирак – четверо членов военизированной группировки "Иракские народные мобилизационные силы" ликвидированы во время атаки на их штаб;
          • ОАЭ – Министерство обороны подтвердило гибель трех человек из-за иранских ответных ударов;
            • Кувейт – Центральное командование США официально сообщило о смерти трех американских военнослужащих.

              Реакция международного сообщества на рост числа жертв среди гражданских

              Международные гуманитарные организации призывают стороны к немедленному прекращению огня, подчеркивая недопустимость атак по жилым кварталам и образовательным учреждениям.

              Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов02.03.26, 08:57 • 1780 просмотров

              Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба сотен раненых в Иране и Ливане, где медицинская система находится под колоссальным давлением из-за дефицита медикаментов и постоянных обстрелов. Эксперты отмечают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку разбор завалов в некоторых районах продолжается под угрозой новых авиаударов.

              Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана02.03.26, 09:24 • 1224 просмотра

              Степан Гафтко

              Новости Мира
              Столкновения
              Израиль
              Центральное командование США
              Ирак
              Ливан
              Кувейт
              Объединенные Арабские Эмираты
              Соединённые Штаты
              Иран