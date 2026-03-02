$43.210.00
Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Конфликт с Ираном привел к массовым отменам рейсов авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, что вызвало падение акций авиаперевозчиков. Более 400 рейсов отменено каждой из авиакомпаний, аэропорты Дубая и Дохи приостановили работу.

Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов

Транспортный хаос для путешественников распространился по всему Ближнему Востоку и за его пределами, что привело к резкому падению акций авиакомпаний в понедельник, на фоне того, как авиаперевозчики по всему Персидскому заливу продолжили повсеместное приостановление полетов, вызвав серьезные сбои в работе некоторых из самых загруженных аэропортов мира, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Авиакомпании Emirates и Qatar Airways входят в число наиболее пострадавших на фоне того, как конфликт с Ираном приводит к закрытию аэропортов по всему Ближнему Востоку и ведет мировую авиационную отрасль в хаос.

По данным FlightAware, к 5:00 по Киеву, каждая из этих двух авиакомпаний отменила более 400 рейсов. Индийская IndiGo, которая выполняет рейсы в такие города, как Дубай, Джидда и Доха, стала авиакомпанией, наиболее пострадавшей, за пределами Ближнего Востока.

Emirates, крупнейшая в мире международная авиакомпания, приостановила все рейсы в Дубай и обратно до 15:00 по местному времени в понедельник и предупредила о сбоях до четверга. Etihad Airways продлила отмену рейсов до 14:00 понедельника, а Qatar Airways заявила о приостановке рейсов в Доху и обратно из-за закрытия воздушного пространства Катара.

Сбои затронули всю Азию: Cathay Pacific Airways Ltd. отменила некоторые рейсы на Ближний Восток до 5 марта. В Индии приостановка полетов IndiGo продолжается до вторника.

По данным FlightAware, наиболее пострадавшими аэропортами стали международный аэропорт Дубая и международный аэропорт Хамада в Дохе, которые приостановили все полеты. В главном аэропорту Дубая - базовом аэропорту Emirates и самом загруженном международном аэропорту мира - было отменено более 600 вылетающих рейсов. В число других региональных аэропортов, пострадавших от конфликта, вошли международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и международный аэропорт имени короля Абдулазиза в Джидде.

"Закрытие крупнейшего в мире транспортного узла для международных пассажиров - это огромный удар, - сказал Ханминг Ли, независимый аналитик в сфере туризма из Гонконга. - За неделю пострадали миллионы пассажиров. Это серьезный сбой".

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки Ирана будут продолжаться до достижения поставленной цели, что привело к резкому падению акций авиакомпаний, на фоне того, как инвесторы оценивали последствия отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и длительных перебоев в авиаперевозках.

Акции Cathay Pacific упали на 7% на открытии торгов в Гонконге, а акции Singapore Airlines Ltd. - на 7,5%. Акции Qantas Airways Ltd. потеряли до 10%.

Управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что оказало помощь более чем 20 000 пострадавшим пассажирам, оказавшимся в зоне перебоев в авиаперевозках. Десятки тысяч людей оказались заблокированными в регионе, который функционирует как глобальный суперконнектор, соединяющий любые две точки на планете одной остановкой.

Несколько аэропортов в Персидском заливе пострадали в результате ударов, произошедших в субботу, когда Иран направил ракеты и беспилотники в регион в ответ на первоначальную атаку израильских и американских ВВС.

В аэропорту Абу-Даби сообщили, что один человек погиб и несколько получили ранения после того, как эмират перехватил иранский беспилотник. В главном аэропорту Дубая, самом загруженном международном хабе мира, сообщили о повреждении зала ожидания, в результате чего пострадали четыре сотрудника.

Главный аэропорт Бахрейна подвергся атаке беспилотника ночью, в результате которой были нанесены повреждения. Аэропорт Кувейта также был поражен беспилотником, и несколько сотрудников получили незначительные травмы.

Хотя Персидский залив привык к перебоям в работе воздушного пространства над большими районами Ближнего Востока, поскольку за последние два года воздушные пути над ними несколько раз подвергались ограничениям, полное прекращение работы в таком масштабном масштабе является беспрецедентным. Ситуация подчеркивает серьезность конфликта между Ираном, Израилем и США, который дестабилизировал богатый энергоресурсами регион, пишет издание.

Масштабное приостановление всех авиарейсов серьезно нарушит тщательно выстроенную схему глобального воздушного движения, отмечает издание. Уже сейчас многие самолеты и экипажи находятся не на своих местах из-за закрытия воздушного пространства, а это означает, что на устранение накопившихся проблем, даже после возобновления полетов, вероятно, уйдут дни.

Авиакомпании по всему миру, от Канады до Европы и Сингапура, заявили о приостановке своих рейсов на Ближний Восток.

Emirates, Qatar Airways и Etihad десятилетиями создавали огромные флоты, которые направляют пассажиров через их хабы, превращая Ближний Восток в жизненно важную артерию для глобальных воздушных потоков. Эти авиакомпании стали основным двигателем роста в Персидском заливе, поскольку они переходят от роли посредников к привлечению бизнеса и туризма в регион.

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов — что нужно знать02.03.26, 08:22 • 1556 просмотров

Юлия Шрамко

