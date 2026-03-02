$43.210.00
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 30602 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 30390 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 36678 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 50072 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 62474 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 68455 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77126 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79461 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74631 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Конфлікт з Іраном призвів до масових скасувань рейсів авіакомпаній Emirates та Qatar Airways, що спричинило падіння акцій авіаперевізників. Понад 400 рейсів скасовано кожною з авіакомпаній, аеропорти Дубая та Дохи призупинили роботу.

Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів

Транспортний хаос для мандрівників поширився по всьому Близькому Сходу та за його межами, що призвело до різкого падіння акцій авіакомпаній у понеділок, на тлі того, як авіаперевізники по всій Перській затоці продовжили повсюдне призупинення польотів, спричинивши серйозні збої в роботі деяких із найбільш завантажених аеропортів світу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Авіакомпанії Emirates і Qatar Airways входять до числа найбільш постраждалих на тлі того, як конфлікт з Іраном призводить до закриття аеропортів по всьому Близькому Сходу і веде світову авіаційну галузь у хаос.

За даними FlightAware, до 5:00 за Києвом, кожна з цих двох авіакомпаній скасувала понад 400 рейсів. Індійська IndiGo, яка виконує рейси в такі міста, як Дубай, Джидда і Доха, стала авіакомпанією, що найбільш постраждала, за межами Близького Сходу.

Emirates, найбільша у світі міжнародна авіакомпанія, призупинила всі рейси до Дубая і назад до 15:00 за місцевим часом у понеділок та попередила про збої до четверга. Etihad Airways продовжила скасування рейсів до 14:00 понеділка, а Qatar Airways заявила про зупинення рейсів до Дохи і назад через закриття повітряного простору Катару.

Збої торкнулися всієї Азії: Cathay Pacific Airways Ltd. скасувала деякі рейси до Близького Сходу до 5 березня. В Індії призупинення польотів IndiGo триває до вівторка.

За даними FlightAware, найбільш постраждалими аеропортами стали міжнародний аеропорт Дубая та міжнародний аеропорт Хамада в Досі, які призупинили усі польоти. У головному аеропорту Дубая - базовому аеропорту Emirates і найбільш завантаженому міжнародному аеропорту світу - було скасовано понад 600 рейсів, що вилітають. До інших регіональних аеропортів, що постраждали від конфлікту, увійшли міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві і міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза в Джидді.

"Закриття найбільшого у світі транспортного вузла для міжнародних пасажирів - це величезний удар, - сказав Ханмінг Лі, незалежний аналітик у сфері туризму з Гонконгу. - За тиждень постраждали мільйони пасажирів. Це серйозний збій".

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану триватимуть до досягнення поставленої цілі, що призвело до різкого падіння акцій авіакомпаній, на тлі того, як інвестори оцінювали наслідки скасування рейсів, закриття повітряного простору та тривалих перебоїв в авіаперевезеннях.

Акції Cathay Pacific впали на 7% на відкритті торгів у Гонконгу, а акції Singapore Airlines Ltd. - На 7,5%. Акції Qantas Airways Ltd. втратили до 10%.

Управління цивільної авіації ОАЕ повідомило, що надало допомогу більш ніж 20 000 постраждалим пасажирам, які опинилися в зоні перебоїв в авіаперевезеннях. Десятки тисяч людей виявилися заблокованими в регіоні, який функціонує як глобальний суперконектор, що поєднує будь-які дві точки на планеті однією зупинкою.

Декілька аеропортів у Перській затоці постраждали внаслідок ударів, що сталися в суботу, коли Іран направив ракети та безпілотники до регіону у відповідь на початкову атаку ізраїльських та американських ВПС.

В аеропорту Абу-Дабі повідомили, що одна людина загинула і кілька отримали поранення після того, як емірат перехопив іранський безпілотник. У головному аеропорту Дубая, найбільш завантаженому міжнародному хабі світу, повідомили про пошкодження зали очікування, внаслідок чого постраждали чотири співробітники.

Головний аеропорт Бахрейну зазнав атаки безпілотника вночі, внаслідок якої було завдано пошкоджень. Аеропорт Кувейту також був уражений безпілотником, і кілька співробітників зазнали незначних травм.

Хоча Перська затока звикла до перебоїв у роботі повітряного простору над великими районами Близького Сходу, оскільки за останні два роки повітряні шляхи над ними кілька разів зазнавали обмежень, повне зупинення роботи в такому масштабному масштабі є безпрецедентним. Ситуація наголошує на серйозності конфлікту між Іраном, Ізраїлем та США, який дестабілізував багатий енергоресурсами регіон, пише видання.

Масштабне призупинення всіх авіарейсів серйозно порушить ретельно збудовану схему глобального повітряного руху, зазначає вижання. Уже зараз багато літаків і екіпажів перебувають не на своїх місцях через закриття повітряного простору, а це означає, що на усунення проблем, що накопичилися, навіть після відновлення польотів, імовірно, підуть дні.

Авіакомпанії по всьому світу, від Канади до Європи та Сінгапуру, заявили про зупинення своїх рейсів на Близький Схід.

Emirates, Qatar Airways та Etihad десятиліттями створювали величезні флоти, які направляють пасажирів через їхні хаби, перетворюючи Близький Схід на життєво важливу артерію для глобальних повітряних потоків. Ці авіакомпанії стали основним двигуном зростання в Перській затоці, оскільки вони переходять від ролі посередників до залучення бізнесу та туризму до регіону.

Юлія Шрамко

