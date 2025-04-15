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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25596 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133917 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134071 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196078 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77525 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Буде ще гірше? Ринки США і світу відчувають кризу через дії Трампа

Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.

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Гонконг попереджає: мита США загрожують глобальній економіці

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Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4679 перегляди

Заборонене кохання: уряд США наклав табу на інтимні стосунки своїх працівників у Китаї з місцевими мешканцями

Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.

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США ввели санкції проти чиновників Китаю та Гонконгу

США запровадили санкції проти китайських чиновників через закон про безпеку. Їхні активи в США будуть заморожені, а фінансові операції – заблоковані.

Новини Світу • 31 березня, 21:56 • 7964 перегляди

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

Трамп запропонував Україні угоду, за якою США отримуватимуть половину доходів від видобутку корисних копалин. Це має компенсувати витрати США на підтримку України, але обмежує її економічну незалежність.

Економіка • 31 березня, 12:04 • 42640 перегляди

Подорожувати з павербанками дозволено, заряджати пристрої під час польотів - ні: нові правила Гонконгу

Авіаційний регулятор Гонконгу заборонив заряджати пристрої від павербанків та зберігати їх у верхніх багажних відділеннях літаків. Причиною стали випадки займання літієвих акумуляторів.

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У 2024 році росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад 80 млрд євро.

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У Гонконзькому зоопарку малюки панди, близнюки, вперше зустріли відвідувачів разом з матір'ю Ін Ін. Для шанувальників панд продовжено час відвідування.

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Китайські вчені виявили новий вид коронавірусу кажанів, що може передаватися людині

Китайські вчені виявили новий коронавірус HKU5 у кажанів, який використовує рецептор ACE2 як і COVID-19. Вірус здатний інфікувати людські клітини та може передаватися через проміжних господарів.

COVID-19 • 21 лютого, 09:29 • 26851 перегляди

Трамп очікує візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США

Дональд Трамп заявив про очікування візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США. Президент також повідомив про можливість укладення нової торгової угоди між країнами та обговорення питань TikTok.

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Фальшивий італійський міністр хотів обдурити мільярдерів

В Італії шахраї використали штучний інтелект для імітації голосу міністра оборони, щоб виманити гроші у мільярдерів. Злочинці просили перерахувати близько мільйона євро нібито на викуп італійських журналістів.

Новини Світу • 10 лютого, 14:42 • 21118 перегляди

ЄС готує санкції проти 25 китайських компаній за допомогу росії - SCMP

Європейський Союз планує внести 25 китайських компаній до чорного списку за обхід санкцій проти рф. Підприємствам з Китаю та Гонконгу заборонять постачати товари з ЄС через допомогу російським військовим.

Війна • 8 лютого, 09:29 • 97518 перегляди

USPS призупиняє вхідну пошту з Китаю через торгову війну США з КНР

Поштова служба США тимчасово припинила приймати посилки з Китаю та Гонконгу через посилення торгової війни. Рішення пов'язане з новими митними обмеженнями Трампа на товари низької вартості.

Новини Світу • 5 лютого, 07:28 • 25009 перегляди

Рубіо заявив про ризик закриття Панамського каналу Китаєм у разі конфлікту

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про наявність у Китаю плану закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США. Панама категорично заперечує передачу контролю над каналом Китаю.

Економіка • 31 січня, 10:59 • 33059 перегляди

Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде

Президент Панами заявив про неможливість переговорів щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Він сподівається обговорити з держсекретарем США інші питання співпраці під час майбутнього візиту.

Новини Світу • 31 січня, 01:24 • 29771 перегляди

У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є постраждалі

У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.

Новини Світу • 28 січня, 15:13 • 25216 перегляди

Імпортери США масово завозять товари з Китаю через загрозу тарифів Трампа

Американські компанії збільшили імпорт товарів з Китаю через загрозу нових мит від Трампа. У грудні обсяг поставок зріс на 14.5%, досягнувши 451 тисячі контейнерів.

Новини Світу • 15 січня, 11:07 • 25806 перегляди

Тайвань просить Південну Корею допомогти в розслідуванні пошкодження підводного кабелю

Китайське судно під прапором Камеруну підозрюється у пошкодженні підводного комунікаційного кабелю біля узбережжя Тайваню. Тайбей звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту, оскільки судно прямує до порту Пусан.

Новини Світу • 6 січня, 15:25 • 22678 перегляди

Підводний кабель біля узбережжя Тайваню міг бути "пошкоджений китайським кораблем"

Вантажне судно "Shunxing 39" під прапором Камеруну, що належить китайській компанії, пошкодило комунікаційний кабель біля порту Кілунг. Тайвань звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту.

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російські дистриб'ютори використовують API Texas Instruments для замовлення мікросхем через треті країни. За рік було здійснено замовлень на $6 млн, з яких $4 млн - для військових компаній.

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Криптопідприємець з'їв банан за 6,2 млн доларів з відомого арт-об'єкту

Криптопідприємець Джастін Сан придбав на аукціоні Sotheby's арт-об'єкт "Комедіант" - банан, приклеєний скотчем до стіни. Під час прес-конференції в Гонконзі він з'їв фрукт, порівнявши його з NFT.

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Індія різко скоротила імпорт російських алмазів: в чому причина

У вересні 2024 року Індія зменшила імпорт російських алмазів з $112 млн до $1,5 млн через санкції G7. Основними постачальниками алмазів для Індії стали Бельгія, Гонконг та ОАЕ.

Новини Світу • 19 листопада, 08:33 • 13411 перегляди

45 опозиціонерів у Гонконгу отримали до 10 років в'язниці: що відбувається

Високий суд Гонконгу засудив 45 лідерів опозиції до тюремного ув'язнення терміном до 10 років. Вирок пов'язаний із звинуваченнями у "підриві державної безпеки" через участь у протестах проти впливу Китаю.

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Вчені виявили, що у світі сповільнюється зростання тривалості життя

Нове дослідження виявило сповільнення зростання тривалості життя в країнах з найдовгоживучим населенням. Також у ньому стверджується, що збільшення числа столітніх людей не призводить до значного збільшення загальної тривалості життя.

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Блінкен: розмови Пекіна про мир в Україні "не відповідають дійсності"

Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.

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Американський солдат продавав секрети Китаю

Аналітик військової розвідки США визнав себе винним у продажу військових секретів Китаю. Його заарештували на базі в Кентуккі за передачу інформації про оборону та озброєння США особі з Гонконгу.

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