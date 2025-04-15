Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.
США та Китай борються за рідкісноземельні метали, що впливає на економічну стабільність. Україна та США працюють над угодою про спільний захист копалин.
Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.
Пол Чан заявив, що мита Трампа обвалили фондовий ринок США. Гонконг не вводитиме контрзаходи, але виступає проти дій США, зберігаючи вільну та відкриту економіку.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.
США запровадили санкції проти китайських чиновників через закон про безпеку. Їхні активи в США будуть заморожені, а фінансові операції – заблоковані.
Трамп запропонував Україні угоду, за якою США отримуватимуть половину доходів від видобутку корисних копалин. Це має компенсувати витрати США на підтримку України, але обмежує її економічну незалежність.
Авіаційний регулятор Гонконгу заборонив заряджати пристрої від павербанків та зберігати їх у верхніх багажних відділеннях літаків. Причиною стали випадки займання літієвих акумуляторів.
У 2024 році росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад 80 млрд євро.
У Гонконзькому зоопарку малюки панди, близнюки, вперше зустріли відвідувачів разом з матір'ю Ін Ін. Для шанувальників панд продовжено час відвідування.
Китайські вчені виявили новий коронавірус HKU5 у кажанів, який використовує рецептор ACE2 як і COVID-19. Вірус здатний інфікувати людські клітини та може передаватися через проміжних господарів.
Дональд Трамп заявив про очікування візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США. Президент також повідомив про можливість укладення нової торгової угоди між країнами та обговорення питань TikTok.
В Італії шахраї використали штучний інтелект для імітації голосу міністра оборони, щоб виманити гроші у мільярдерів. Злочинці просили перерахувати близько мільйона євро нібито на викуп італійських журналістів.
Європейський Союз планує внести 25 китайських компаній до чорного списку за обхід санкцій проти рф. Підприємствам з Китаю та Гонконгу заборонять постачати товари з ЄС через допомогу російським військовим.
Поштова служба США тимчасово припинила приймати посилки з Китаю та Гонконгу через посилення торгової війни. Рішення пов'язане з новими митними обмеженнями Трампа на товари низької вартості.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про наявність у Китаю плану закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США. Панама категорично заперечує передачу контролю над каналом Китаю.
Президент Панами заявив про неможливість переговорів щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Він сподівається обговорити з держсекретарем США інші питання співпраці під час майбутнього візиту.
У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.
Американські компанії збільшили імпорт товарів з Китаю через загрозу нових мит від Трампа. У грудні обсяг поставок зріс на 14.5%, досягнувши 451 тисячі контейнерів.
Китайське судно під прапором Камеруну підозрюється у пошкодженні підводного комунікаційного кабелю біля узбережжя Тайваню. Тайбей звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту, оскільки судно прямує до порту Пусан.
Вантажне судно "Shunxing 39" під прапором Камеруну, що належить китайській компанії, пошкодило комунікаційний кабель біля порту Кілунг. Тайвань звернувся до Південної Кореї за допомогою у розслідуванні інциденту.
російські дистриб'ютори використовують API Texas Instruments для замовлення мікросхем через треті країни. За рік було здійснено замовлень на $6 млн, з яких $4 млн - для військових компаній.
Криптопідприємець Джастін Сан придбав на аукціоні Sotheby's арт-об'єкт "Комедіант" - банан, приклеєний скотчем до стіни. Під час прес-конференції в Гонконзі він з'їв фрукт, порівнявши його з NFT.
У вересні 2024 року Індія зменшила імпорт російських алмазів з $112 млн до $1,5 млн через санкції G7. Основними постачальниками алмазів для Індії стали Бельгія, Гонконг та ОАЕ.
Високий суд Гонконгу засудив 45 лідерів опозиції до тюремного ув'язнення терміном до 10 років. Вирок пов'язаний із звинуваченнями у "підриві державної безпеки" через участь у протестах проти впливу Китаю.
Нове дослідження виявило сповільнення зростання тривалості життя в країнах з найдовгоживучим населенням. Також у ньому стверджується, що збільшення числа столітніх людей не призводить до значного збільшення загальної тривалості життя.
Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.
Аналітик військової розвідки США визнав себе винним у продажу військових секретів Китаю. Його заарештували на базі в Кентуккі за передачу інформації про оборону та озброєння США особі з Гонконгу.