Вчені виявили, що у світі сповільнюється зростання тривалості життя

Нове дослідження виявило сповільнення зростання тривалості життя в країнах з найдовгоживучим населенням. Також у ньому стверджується, що збільшення числа столітніх людей не призводить до значного збільшення загальної тривалості життя.