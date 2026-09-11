"Сукню помсти" принцеси Діани вперше за майже 30 років виставлять на аукціон

"Сукня помсти", яку покійна принцеса Діана одягнула у 1994 році, вперше майже за три десятиліття виставлять на аукціон Sotheby’s. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Чорну шовкову вечірню сукню грецької дизайнерки Крістіни Стамболіан оцінюють у суму до £220 000 ($298 110). Її продадуть 9 грудня під час Luxury Week аукціонного дому Sotheby’s у Нью-Йорку, повідомили в аукціонному домі в четвер.

Діана одягнула цю сукню в червні 1994 року, коли прибула до галереї Serpentine у Лондоні на благодійний вечір. Вона набула широкої популярності через те, що того ж вечора тодішній принц Чарльз — із яким Діана була в розлуці майже два роки, але ще не розлучилася офіційно — мав, як широко очікувалося, зізнатися в національному телевізійному інтерв’ю у своїй подружній невірності.

За даними документального фільму, знятого пізніше, рішення одягнути саме цю сукню Діана ухвалила в останню хвилину, спочатку відклавши більш традиційне вбрання від Valentino.

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Сукня Стамболіан із відкритими плечима має асиметричний поділ і шлейф із шифону. Уперше її покажуть публіці в Sotheby’s у Лондоні під час Тижня моди у вересні, після чого вона буде представлена в Гонконзі та Женеві. Потім сукню доправлять до Нью-Йорка на аукціон.

За даними Sotheby’s, сукню вже продавали на аукціоні у 1997 році, але подробиць цього продажу аукціонний дім не повідомив.

У 2023 році чорну оксамитову сукню довжиною до колін, яка належала Діані, продали на аукціоні Julien’s Auctions у Голлівуді за $1 148 080 - у 11 разів дорожче за початкову оцінку.

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