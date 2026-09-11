"Платье мести" принцессы Дианы впервые почти за 30 лет выставят на аукцион

"Платье мести", которое покойная принцесса Диана надела в 1994 году, впервые почти за три десятилетия выставят на аукцион Sotheby’s. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Черное шелковое вечернее платье греческого дизайнера Кристины Стамболян оценивают в сумму до £220 000 ($298 110). Его продадут 9 декабря во время Luxury Week аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке, сообщили в аукционном доме в четверг.

Диана надела это платье в июне 1994 года, когда прибыла в галерею Serpentine в Лондоне на благотворительный вечер. Оно приобрело широкую популярность из-за того, что в тот же вечер тогдашний принц Чарльз — с которым Диана находилась в разлуке почти два года, но еще не развелась официально — как широко ожидалось, должен был признаться в национальном телевизионном интервью в своей супружеской неверности.

Согласно документальному фильму, снятому позднее, решение надеть именно это платье Диана приняла в последнюю минуту, сначала отложив более традиционный наряд от Valentino.

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Платье Стамболян с открытыми плечами имеет асимметричный подол и шифоновый шлейф. Впервые его покажут публике в Sotheby’s в Лондоне во время Недели моды в сентябре, после чего оно будет представлено в Гонконге и Женеве. Затем платье доставят в Нью-Йорк на аукцион.

По данным Sotheby’s, платье уже продавали на аукционе в 1997 году, однако подробностей этой продажи аукционный дом не сообщил.

В 2023 году черное бархатное платье длиной до колен, принадлежавшее Диане, продали на аукционе Julien’s Auctions в Голливуде за $1 148 080 — в 11 раз дороже первоначальной оценки.

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