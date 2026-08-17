Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 миллионов

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе Sotheby's в Калифорнии за рекордные 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Аукцион состоялся во время Автомобильной недели в Монтерее. Изготовленный по индивидуальному заказу Luce установил рекорд среди новых автомобилей, проданных на аукционе, превзойдя предыдущий результат Ferrari Daytona SP3, за который в прошлом году заплатили 26 миллионов долларов.

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Ferrari представила Luce в мае по цене 550 тысяч евро. Появление первого электромобиля стало отходом компании от традиции создавать спортивные автомобили с двигателями внутреннего сгорания и первоначально вызвало критику со стороны части поклонников бренда.

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Luce разработали совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Автомобиль имеет четыре двери и более 1000 лошадиных сил.

Ferrari Luce не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других игроков. Вы должны увидеть его и проехать на нем, чтобы понять, что его не скопировали — ни интерьер, ни экстерьер, ни производительность — заявил в мае генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

В Ferrari сообщали, что модель получает заказы как от постоянных клиентов, так и от новых покупателей. В конце июля компания также повысила годовой прогноз после сильных результатов второго квартала, в частности благодаря спросу на автомобили ограниченных серий.

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