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Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 миллионов

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Первый электрический Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе Sotheby's за $40 миллионов, установив рекорд. Автомобиль имеет мощность свыше 1000 лошадиных сил и создан совместно со студией Джони Айва.

Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 миллионов

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе Sotheby's в Калифорнии за рекордные 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Аукцион состоялся во время Автомобильной недели в Монтерее. Изготовленный по индивидуальному заказу Luce установил рекорд среди новых автомобилей, проданных на аукционе, превзойдя предыдущий результат Ferrari Daytona SP3, за который в прошлом году заплатили 26 миллионов долларов.

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Ferrari представила Luce в мае по цене 550 тысяч евро. Появление первого электромобиля стало отходом компании от традиции создавать спортивные автомобили с двигателями внутреннего сгорания и первоначально вызвало критику со стороны части поклонников бренда.

Электрический Ferrari получил более 1000 лошадиных сил

Luce разработали совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Автомобиль имеет четыре двери и более 1000 лошадиных сил.

Ferrari Luce не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других игроков. Вы должны увидеть его и проехать на нем, чтобы понять, что его не скопировали — ни интерьер, ни экстерьер, ни производительность

— заявил в мае генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

В Ferrari сообщали, что модель получает заказы как от постоянных клиентов, так и от новых покупателей. В конце июля компания также повысила годовой прогноз после сильных результатов второго квартала, в частности благодаря спросу на автомобили ограниченных серий.

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Степан Гафтко

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