Ford перенесёт производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США из-за пошлин
Киев • УНН
Ford планирует в 2030 году перенести производство моделей Lincoln, в частности Nautilus, из Китая в США из-за высоких пошлин. Генеральный директор Джим Фарли заявил, что решение принято для укрепления производственной базы компании.
Американский автопроизводитель Ford Motor планирует в 2030 году перенести производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США из-за высоких американских пошлин на импорт автомобилей. Об этом генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил Reuters, пишет УНН.
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Речь, в частности, идет о Lincoln Nautilus, который является основной моделью Ford, импортируемой из Китая. В настоящее время автомобили и электромобили китайского производства облагаются значительными пошлинами, а ставка для Lincoln Nautilus составляет 52,5%.
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По словам Фарли, решение о переносе производства было сложным, но необходимым для укрепления производственной базы компании в США.
Мы приняли это решение, как только была определена политика администрации. Мы точно знали, чего они хотели достичь, и мы точно знали, что это означает для Ford
Ford делает ставку на производство в США
Гендиректор Ford заявил, что компания учла политику администрации президента Дональда Трампа при принятии решения о будущем производстве моделей Lincoln.
Министр торговли США Говард Лутник, присутствовавший во время интервью, поддержал перенос производства в США.
У Ford есть преимущество. У отечественного производства есть преимущество
Перенос производства запланирован на 2030 год и должен уменьшить зависимость Ford от импорта автомобилей из Китая и высоких пошлин на такие поставки.
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