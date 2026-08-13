Ford перенесёт производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США из-за пошлин

Американский автопроизводитель Ford Motor планирует в 2030 году перенести производство некоторых моделей Lincoln из Китая в США из-за высоких американских пошлин на импорт автомобилей. Об этом генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил Reuters, пишет УНН.

Речь, в частности, идет о Lincoln Nautilus, который является основной моделью Ford, импортируемой из Китая. В настоящее время автомобили и электромобили китайского производства облагаются значительными пошлинами, а ставка для Lincoln Nautilus составляет 52,5%.

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По словам Фарли, решение о переносе производства было сложным, но необходимым для укрепления производственной базы компании в США.

Мы приняли это решение, как только была определена политика администрации. Мы точно знали, чего они хотели достичь, и мы точно знали, что это означает для Ford

Гендиректор Ford заявил, что компания учла политику администрации президента Дональда Трампа при принятии решения о будущем производстве моделей Lincoln.

Министр торговли США Говард Лутник, присутствовавший во время интервью, поддержал перенос производства в США.

У Ford есть преимущество. У отечественного производства есть преимущество