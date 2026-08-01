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Индийские Tata и Mahindra опередили Tesla в рейтинге энергоэффективности электромобилей

Киев • УНН

 • 11552 просмотра

Индийские автопроизводители Tata Motors и Mahindra возглавили глобальный рейтинг энергоэффективности электромобилей, опередив Tesla и BYD. Исследование показало, что более компактные модели с меньшими аккумуляторами могут быть конкурентным преимуществом.

Индийские Tata и Mahindra опередили Tesla в рейтинге энергоэффективности электромобилей

Индийские автопроизводители Tata Motors и Mahindra возглавили глобальный рейтинг энергоэффективности электромобилей, опередив Tesla и BYD. Исследование показало, что более компактные модели с меньшими аккумуляторами могут быть конкурентным преимуществом благодаря более низкому потреблению энергии и меньшей стоимости. Об этом сообщает американское автомобильное онлайн-издание Autoblog, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Tesla годами задавала эталон эффективности электромобилей. Но новый глобальный рейтинг определил неожиданного лидера — Индию. Согласно оценке Международного совета по чистому транспорту (ICCT) за 2025 год, индийские компании Tata Motors и Mahindra имеют наиболее энергоэффективные линейки аккумуляторных электромобилей среди 22 крупных автопроизводителей. Тем временем Tesla и BYD заняли третье и четвертое места соответственно.

Электромобили индийских производителей обычно создаются как меньшие и более легкие кроссоверы, соответствующие условиям перегруженных городов Индии, более коротким ежедневным поездкам и чувствительному к цене рынку.

Это важно, поскольку эффективность можно использовать двумя разными способами. Tesla часто применяла ее для получения большего запаса хода от аккумулятора. Tata и Mahindra могут использовать ее для обеспечения достаточного запаса хода с меньшей батареей с самого начала, что помогает сделать электромобили более легкими и потенциально более доступными

- подчеркивает издание.

Меньшие электромобили имеют преимущество

ICCT преобразует официальные данные испытательных циклов в сопоставимые показатели потребления энергии и усредняет результаты для всего модельного ряда электромобилей каждого производителя. Линейка электромобилей Tata в среднем потребляла около 106 Вт·ч/км, тогда как Mahindra показала примерно 113 Вт·ч/км. Однако это не обязательно означает, что Tata и Mahindra имеют более передовые технологии электромобилей, чем Tesla. Рейтинг оценивает эффективность всего модельного портфеля компаний, на который влияют не только характеристики технологий, но и размер модельного ряда и стратегия производителя.

Компания, которая сосредоточена на меньших автомобилях, может иметь естественное преимущество перед производителем, который продает большие внедорожники и высокопроизводительные модели. Tata и Mahindra преимущественно выпускают компактные электрические SUV, тогда как Tesla и BYD предлагают более широкий выбор моделей, включая более крупные, тяжелые и мощные автомобили.

В то же время меньшие автомобили не всегда автоматически являются более эффективными. Вес, аэродинамика, силовая электроника, система управления батареей и настройки привода все равно определяют, сколько энергии теряет электромобиль. Результаты свидетельствуют, что компактные модели Tata и Mahindra получают преимущество не только благодаря своим размерам, но и благодаря достаточно качественной оптимизации для рынков, на которых они работают.

Рейтинг не означает, что Tata и Mahindra превзошли Tesla или BYD во всех аспектах развития электромобилей. Однако он показывает, что крупнейшие мировые бренды не имеют монополии на эффективность, а создание электромобилей с меньшими батареями может быть конкурентным преимуществом, а не компромиссом

- замечает издание.

Аккумуляторные блоки остаются одними из самых дорогих компонентов электромобиля, поэтому каждый киловатт-час, который производитель может сэкономить, потенциально позволяет уменьшить как вес автомобиля, так и его стоимость.

На протяжении многих лет индустрия делала акцент на больших батареях, большем запасе хода и более быстром ускорении. Производители электромобилей из Индии показывают, что не менее важным может быть использование меньшего количества энергии. Следующий большой прорыв в сфере электромобилей может заключаться не в добавлении еще 100 миль запаса хода, а в создании более легких и эффективных автомобилей, которым с самого начала нужна меньшая батарея.

В Ford предположили выход китайских автопроизводителей на рынок США в течение следующего десятилетия31.07.26, 03:40 • 4692 просмотра

Ольга Розгон

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