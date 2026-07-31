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В Ford предположили выход китайских автопроизводителей на рынок США в течение следующего десятилетия

Киев • УНН

 • 4692 просмотра

Гендиректор Ford Джим Фарли заявил, что китайские автопроизводители могут выйти на рынок США в течение пяти-десяти лет. Компания готовится к конкуренции, разрабатывая доступные электромобили.

В Ford предположили выход китайских автопроизводителей на рынок США в течение следующего десятилетия

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил сотрудникам компании, что китайские автопроизводители могут выйти на американский рынок в течение следующих пяти-десяти лет, несмотря на действующие торговые ограничения США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, Фарли отметил, что, скорее всего, китайские производители начнут выход на рынок ближе к концу этого периода. Он также подчеркнул, что Ford уже готовится к такой конкуренции, разрабатывая новую линейку доступных электромобилей, способных конкурировать с продукцией китайских компаний по цене и эффективности.

Reuters отмечает, что Джим Фарли неоднократно называл китайских автопроизводителей, в частности BYD, одними из сильнейших конкурентов в отрасли. Ранее председатель совета директоров Ford Билл Форд заявил, что компания должна научиться конкурировать с Китаем, а не рассчитывать на постоянную защиту торговыми барьерами.

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В настоящее время США фактически блокируют импорт китайских электромобилей благодаря пошлинам на уровне около 100%. Кроме того, американское законодательство предусматривает запрет китайского программного обеспечения в автомобилях с 2027 модельного года, а китайского оборудования — с 2030 года.

В то же время, по данным Reuters, китайские автопроизводители уже активно укрепляют позиции на рынке Мексики, а эксперты рассматривают Канаду как потенциальную площадку для их дальнейшего выхода на рынок Северной Америки. Опросы также свидетельствуют о росте интереса американских потребителей к китайским электромобилям.

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Степан Гафтко

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