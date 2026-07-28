Tesla подала иск к поставщику Cybertruck, который фактически заблокировал производство

Tesla обратилась в федеральный суд США с просьбой предоставить ей срочный доступ к закрывающемуся заводу поставщика Angstrom Automotive Group в Техасе. Компания хочет забрать оборудование для производства Cybertruck, заявляя, что без него не сможет изготовить несколько тысяч электропикапов, которые уже заказали клиенты. Об этом сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Tesla подала иск 23 июля в окружной суд США Западного округа Техаса по делу № 6:26-cv-0477. Требование компании является узким. Tesla не требует возмещения убытков и не пытается урегулировать все коммерческие споры, лежащие в основе конфликта. Компания лишь хочет получить доступ к заводу, чтобы забрать свое имущество.

Tesla просит суд предоставить ей только одно — возврат оборудования Tesla. Компания не стремится рассматривать любые другие споры между сторонами - говорится в иске, который первым опубликовало Bloomberg Law.

Хронология событий в иске короткая и напряженная. По данным Tesla, уведомление Angstrom от 13 июля о закрытии завода в Трое не сопровождалось сотрудничеством по плану вывоза оборудования компании. 17 июля должен был состояться день отправки 700 готовых деталей Tesla. Однако они так и не покинули территорию завода.

После этого Angstrom выставила счет за модификации, которые компания внесла в оборудование, а также предложила продолжить работу завода при условии, что Tesla будет дополнительно платить 250 тысяч долларов в неделю сверх сумм, уже предусмотренных открытыми заказами.

В ответ Tesla 21 июля направила своих представителей в Трою вместе с правоохранителями. Однако ворота завода остались закрытыми.

Angstrom публично ситуацию не комментировала.

Оборудование, которое невозможно просто заменить или быстро изготовить

Оборудование, которое Tesla хочет вернуть, в иске описывают как крупные машины для литья под давлением, пресс-формы для обрезки деталей, специальные крепления, режущие инструменты, измерительное оборудование и системы рентгеновского контроля. Это многотонное оборудование, специально созданное для производства конкретных деталей Cybertruck.

Поэтому Tesla не может просто обратиться к другому поставщику. По данным иска, на данный момент ни одна другая компания не может изготавливать эти детали, а создание нового оборудования с нуля заняло бы от пяти до шести месяцев.

Tesla также заявляет, что ее запасы необходимых компонентов "сокращаются и будут исчерпаны всего за несколько дней".

В этом и заключается главная проблема влияния в данной ситуации. Тот, кто физически контролирует эти формы, контролирует производственную линию Cybertruck, и сейчас это не Tesla - отмечает издание.

Angstrom стала поставщиком Tesla в прошлом году

Angstrom — поставщик первого уровня со штаб-квартирой в Саутфилде, штат Мичиган. Компания была основана в 1999 году, а в течение 2025 года она активно расширялась путем приобретений.

В июле прошлого года Angstrom приобрела канадскую компанию KSR International, что, по данным Automotive News, создало поставщика с годовым доходом более 1 млрд долларов и примерно 4500 сотрудниками.