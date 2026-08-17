Молдова заявила о падении уровня воды в Днестровском водохранилище до исторического минимума

Уровень воды в Днестровском водохранилище упал до исторически низкого уровня, сообщило 17 августа Министерство окружающей среды Молдовы, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По данным молдавского ведомства, накануне приток составлял всего 23 кубометра в секунду, тогда как сброс в Молдову остается на уровне 75 кубометров в секунду. В таких условиях уровень воды в водохранилище по-прежнему снижается. По данным министерства, за первые десять дней августа среднесуточный приток в озеро составлял 38 кубометров в секунду.

"Это очень серьезный сигнал. Очень низкий уровень воды влияет на всю экосистему Днестра, способность реки поддерживать природный баланс, а также водоснабжение населения", — уточняет молдавское министерство.

Министерство окружающей среды Молдовы заявляет, что "постоянно" сотрудничает с украинской стороной, непрерывно отслеживает ситуацию и анализирует гидрологические данные и оперативную информацию.

В связи с сокращением стока воды Министерство окружающей среды страны призвало граждан Молдовы ответственно использовать водные ресурсы. Власти Молдовы считают необходимым сократить потери воды, адаптировать инфраструктуру водосбора и избегать неоправданного потребления.

Как сообщается, "11 августа Украина решила сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища с 85 до 75 кубометров в секунду. Эта мера будет действовать до конца августа. Это произошло после того, как в начале августа на две недели сократили объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай длительной засухи".

28 июля правительство Молдовы ввело на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Решение было принято на внеочередном заседании кабмина из-за рисков перебоев с поставками топлива и низкого уровня воды в Днестре. Правительство заявило, что, если ситуация ухудшится, в первую очередь ограничат потребление воды, используемой для второстепенных нужд, в том числе для некоторых видов орошения, отдельных промышленных процессов и мытья поверхностей. Приоритетом, по словам властей, останется обеспечение населения питьевой водой.

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