Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму

$44.710.0151.710.15
ukenru
15:24 • 9676 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає
Ексклюзив
13:18 • 14292 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 14048 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
12:21 • 21314 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
11:06 • 26965 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
17 серпня, 09:35 • 18428 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
17 серпня, 09:18 • 16433 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
17 серпня, 08:45 • 15992 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
17 серпня, 06:18 • 21732 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
17 серпня, 05:27 • 24285 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
36%
742мм
Популярнi новини
Тиснява сталася в храмі в Індії, є загибліVideo17 серпня, 06:28 • 10548 перегляди
Іран зайнявся таємним планом щодо ескалації війни - WSJ17 серпня, 06:41 • 9072 перегляди
Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання17 серпня, 07:39 • 11401 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 25614 перегляди
Скільки ухилянтів розшукують за зверненнями ТЦК - у Нацполіції назвали цифри17 серпня, 09:28 • 3982 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає15:24 • 9676 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя12:21 • 21314 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 26965 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 73593 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 71773 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Музикант
Дмитро Говсєєв
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Іран
Одеська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 25634 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 37320 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 36261 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 65505 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 102326 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Bild
Су-24
Fox News
Соціальна мережа

Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Приплив води становить лише 23 кубометри на секунду, а скидання до Молдови — 75. Молдова закликає громадян відповідально використовувати водні ресурси.

Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму

Рівень води у Дністровському водосховищі впав до історично низького рівня, повідомило 17 серпня міністерство довкілля Молдови, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

За даними молдовського відомства, напередодні приплив становив лише 23 кубометри на секунду, тоді як скидання до Молдови залишається на рівні 75 кубометрів на секунду. За таких умов рівень води у водосховищі, як і раніше, знижується. За даними міністерства, за перші десять днів серпня середньодобовий приплив в озеро становив 38 кубометрів на секунду.

"Це дуже серйозний сигнал. Дуже низький рівень води впливає на всю екосистему Дністра, здатність річки підтримувати природний баланс, а також водопостачання населення", — уточнює молдовське міністерство.

Міністерство довкілля Молдови заявляє, що "постійно" співпрацює з українською стороною, безперервно відстежує ситуацію та аналізує гідрологічні дані та оперативну інформацію.

З огляду на скорочення стоку води, Міністерство довкілля країни закликало громадян Молдови відповідально використовувати водні ресурси. Влада Молдови вважає за необхідне скоротити втрати води, адаптувати інфраструктуру водозбору та уникати невиправданого споживання.

Як повідомляється, "11 серпня Україна вирішила скоротити обсяг скидання води із Дністровського водосховища з 85 до 75 кубометрів на секунду. Цей захід діятиме до кінця серпня. Це сталося після того, як на початку серпня на два тижні скоротили обсяг скидання води із Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів за секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи".

28 липня уряд Молдови запровадив на 30 днів режим підвищеної готовності в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні кабміну через ризики перебоїв з постачанням палива та низького рівня води у Дністрі. Уряд заявив, що якщо ситуація погіршиться, насамперед обмежать споживання води, яка використовується для другорядних потреб, у тому числі для деяких видів зрошення, певних промислових процесів та миття поверхонь. Пріоритетом, за словами влади, залишиться забезпечення населення питною водою.

Україна та Молдова домовилися про обмеження скиду води з Дністровського водосховища через посуху31.07.26, 20:32 • 8608 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітПогода та довкілля