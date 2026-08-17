Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму

Рівень води у Дністровському водосховищі впав до історично низького рівня, повідомило 17 серпня міністерство довкілля Молдови, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

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За даними молдовського відомства, напередодні приплив становив лише 23 кубометри на секунду, тоді як скидання до Молдови залишається на рівні 75 кубометрів на секунду. За таких умов рівень води у водосховищі, як і раніше, знижується. За даними міністерства, за перші десять днів серпня середньодобовий приплив в озеро становив 38 кубометрів на секунду.

"Це дуже серйозний сигнал. Дуже низький рівень води впливає на всю екосистему Дністра, здатність річки підтримувати природний баланс, а також водопостачання населення", — уточнює молдовське міністерство.

Міністерство довкілля Молдови заявляє, що "постійно" співпрацює з українською стороною, безперервно відстежує ситуацію та аналізує гідрологічні дані та оперативну інформацію.

З огляду на скорочення стоку води, Міністерство довкілля країни закликало громадян Молдови відповідально використовувати водні ресурси. Влада Молдови вважає за необхідне скоротити втрати води, адаптувати інфраструктуру водозбору та уникати невиправданого споживання.

Як повідомляється, "11 серпня Україна вирішила скоротити обсяг скидання води із Дністровського водосховища з 85 до 75 кубометрів на секунду. Цей захід діятиме до кінця серпня. Це сталося після того, як на початку серпня на два тижні скоротили обсяг скидання води із Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів за секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи".

28 липня уряд Молдови запровадив на 30 днів режим підвищеної готовності в енергетичному та гідрологічному секторах. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні кабміну через ризики перебоїв з постачанням палива та низького рівня води у Дністрі. Уряд заявив, що якщо ситуація погіршиться, насамперед обмежать споживання води, яка використовується для другорядних потреб, у тому числі для деяких видів зрошення, певних промислових процесів та миття поверхонь. Пріоритетом, за словами влади, залишиться забезпечення населення питною водою.

Україна та Молдова домовилися про обмеження скиду води з Дністровського водосховища через посуху