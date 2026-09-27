"АТЕШ" розвідав російський завод, продукцію якого використовують для виробництва БпЛА
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" заявили про розвідку новгородського заводу скловолокна для військової промисловості рф. Незалежного підтвердження немає.
Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку новгородського заводу скловолокна, продукція якого може використовуватися під час виробництва безпілотників та іншої військової техніки. Про це повідомили в русі "АТЕШ", пише УНН.
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За даними руху, підприємство виробляє скловолокно та базальтове волокно. Ці матеріали застосовують для виготовлення легких композитних елементів для авіації, ракет, БпЛА, кораблів і бронетехніки.
Також продукція заводу може використовуватися для електроізоляції кабелів та обладнання, теплозахисту моторних відсіків і створення захисних шарів від ударів та уламків.
У "АТЕШ" заявили про розвідку підприємств
У русі оприлюднили координати підприємства та заявили, що об'єкти, залучені до забезпечення російського військово-промислового комплексу, залишаються в полі їхньої уваги.
Незалежного підтвердження інформації про проведення агентами "АТЕШ" розвідки цього підприємства наразі немає.
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