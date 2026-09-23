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АТЕШ заявив про удар по залізничній логістиці росіян у воронезькій області

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Партизани заявили про пошкодження залізничної автоматики, якою рф перевозить вантажі на Лиманський напрямок. Наслідки не підтверджені незалежно.

АТЕШ заявив про удар по залізничній логістиці росіян у воронезькій області

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили, що вивели з ладу 4 релейні шафи на залізниці у воронезькій області рф, якою російські війська перекидають військові вантажі на Лиманський напрямок. Диверсія призвела до затримки постачання боєприпасів та інженерного майна російським підрозділам, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними руху, релейні шафи вивели з ладу на ділянках у районах воронежа, нововоронежа, лисок та острогозька. Пошкодження спричинили перебої в роботі залізничної автоматики.

Партизани стверджують, що через це затрималося відправлення вантажів для 1-го та 15-го гвардійських, а також 254-го мотострілецького полків армії рф.

росіянам довелося залучати ремонтні бригади

За твердженням "АТЕШ", російське командування було змушене терміново направити ремонтні бригади та виділити додаткові ресурси для охорони залізничної інфраструктури.

У русі також заявили, що порушення логістики відбулося на тлі операції "Вівальді", яку проводили Сили оборони України.

Незалежного підтвердження заявлених наслідків диверсії наразі немає.

"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"16.09.26, 07:19 • 18046 переглядiв

Степан Гафтко

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