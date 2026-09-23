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АТЕШ заявил об ударе по железнодорожной логистике россиян в Воронежской области

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Партизаны заявили о повреждении железнодорожной автоматики, с помощью которой РФ перевозит грузы на Лиманское направление. Последствия не подтверждены независимо.

АТЕШ заявил об ударе по железнодорожной логистике россиян в Воронежской области

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили, что вывели из строя 4 релейных шкафа на железной дороге в воронежской области рф, по которой российские войска перебрасывают военные грузы на Лиманское направление. Диверсия привела к задержке поставок боеприпасов и инженерного имущества российским подразделениям, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, релейные шкафы вывели из строя на участках в районах Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска. Повреждения вызвали перебои в работе железнодорожной автоматики.

Партизаны утверждают, что из-за этого задержалась отправка грузов для 1-го и 15-го гвардейских, а также 254-го мотострелкового полков армии рф.

Россиянам пришлось привлекать ремонтные бригады

По утверждению «АТЕШ», российское командование было вынуждено срочно направить ремонтные бригады и выделить дополнительные ресурсы для охраны железнодорожной инфраструктуры.

В движении также заявили, что нарушение логистики произошло на фоне операции «Вивальди», которую проводили Силы обороны Украины.

Независимого подтверждения заявленных последствий диверсии в настоящее время нет.

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Степан Гафтко

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