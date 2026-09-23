В российской Якутии утром произошёл пожар на Нерюнгринской ГРЭС, расположенной примерно в 5500 км от государственной границы Украины. Огонь повредил оборудование электростанции, сообщает Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По данным российских экстренных служб, пожар охватил площадь 90 кв. м. Огонь повредил трансформаторную подстанцию, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи.

К ликвидации пожара привлекли 51 человека и 13 единиц техники, в частности 41 сотрудника и 10 единиц техники МЧС рф.

Причину пожара устанавливают

По имеющимся сообщениям, признаков внешнего воздействия на Нерюнгринскую ГРЭС в настоящее время не зафиксировано. О причастности диверсионных групп или атаке беспилотников не сообщалось.

Нерюнгринская ГРЭС расположена на Дальнем Востоке россии, на значительном расстоянии от украинской границы.

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