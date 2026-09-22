Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём Чарльзом

Новая книга, опубликованная во вторник братом покойной принцессы Дианы, попала в заголовки мировых новостей благодаря своим разоблачительным обвинениям в адрес бывшего мужа Дианы, ныне короля Чарльза III, и вновь открыла раны, нанесённые десятилетия назад британской королевской семье. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Что сказали стороны

В книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" ("Swan Song: Diana, My Sister") Чарльз Спенсер утверждает, что спорил с тогдашним принцем Чарльзом относительно планов дворца, согласно которым принц Уильям и принц Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет, должны были идти за гробом своей матери во время её похоронной процессии.

Спенсер заявил, что сказал Чарльзу: Диана, погибшая в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет, не хотела бы, чтобы её сыновьям пришлось через это пройти. Он утверждает, что принц "разозлился" во время спора и сказал ему: "Будьте уверены, мы скоро её забудем". Спенсер также обвиняет Чарльза в "пренебрежении" к своей бывшей жене и в том, что тот "торжествовал" после её смерти.

После публикации отрывков из книги на прошлой неделе Букингемский дворец отреагировал резким заявлением, что является редкостью по меркам сдержанных представителей королевской семьи.

"Его Величество помнит, что боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждения и окрасить память таким образом, что другие этого не замечают, даже через много лет после такой утраты", — говорится в заявлении.

Спенсер настаивал на своих утверждениях, заявив в интервью BBC, что говорит правду. В ответ на опровержение королевской семьи он спросил: "Он в ярости? Он в ярости или ему стыдно?"

Словесная война вновь привлекла внимание к бурной истории отношений Чарльза и Дианы.

История отношений

Чарльз, которому тогда было 32 года, женился на 20-летней леди Диане Спенсер на пышной церемонии в соборе Святого Павла в 1981 году. Пара развелась в 1996 году, а через десять лет Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз, ныне королеве Камилле.

Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, долгое время конфликтовал с королевской семьёй из-за её отношения к его старшей сестре.

Напряжённость между дворцом и семьёй Спенсер после её смерти была драматизирована в фильме "Королева" (The Queen) и сериале Netflix "Корона" (The Crown).

В пронзительной речи на похоронах сестры Спенсер поклялся, что её "кровная семья" продолжит её "творческое и любящее" наследие в воспитании двух сыновей. Многие восприняли эту речь как выпад в адрес королевской семьи.

В то время многие в Великобритании и за её пределами считали, что королева Елизавета II и члены королевской семьи слишком медленно отреагировали на всемирную волну скорби по поводу смерти Дианы и что монархия совершенно не понимает настроений общественности.

Чарльз Спенсер говорит, что отношение прессы к Гарри перекликается с отношением к его матери.

Чарльз потратил десятилетия на то, чтобы оставить этот период кризиса позади. Более тёплый, доброжелательный подход Уильяма и Гарри — и в последние годы короля — является, как пишет издание, наследием того времени.

В своей книге Спенсер также критиковал членов королевской семьи за то, что назвал "отсутствием очевидной заботы" о тогдашнем 12-летнем Гарри.

Он рассказал, каким "маленьким, хрупким и опустошённым" выглядел его племянник после похорон. "Ему, конечно, нужны были объятия Дианы, и они навсегда остались для него недоступными, — написал он. — Но вместо покоя и заботы ему позволили выйти из-под контроля".

Почему брат принцессы Дианы написал книгу

Некоторые критики задаются вопросом, почему Спенсеру понадобилось возвращаться к боли и травме через 30 лет.

Аристократ сказал, что хотел записать собственные мысли и воспоминания о Диане "раз и навсегда, вместо того чтобы снова испытывать дискомфорт от чтения чужих мыслей, многие из которых основаны на неправде".

История Гарри и Меган

На вопрос, отражают ли отношения между прессой и Гарри с его женой Меган то, как СМИ относились к его сестре, Спенсер ответил BBC: "(Диана) действительно была унижена этой критикой. Считаю, жаль, что я вижу отголоски этого сейчас".

Издательство Penguin Press сообщило, что книга будет опубликована во всём мире и переведена на 12 языков.

Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал