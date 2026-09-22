Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии заявил, что Россия использует гибридные атаки для давления на Европу. Признаков подготовки войны с НАТО он не видит.
Россия использует гибридные атаки и диверсии, чтобы запугать европейские страны и заставить их сократить поддержку Украины. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Politico, пишет УНН.
Детали
По словам Стубба, Европа должна готовиться к продолжению российских гибридных и диверсионных операций, однако не должна чрезмерно реагировать на них. Именно так москва, по его мнению, пытается дестабилизировать европейские страны.
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Президент Финляндии также заявил, что не видит признаков подготовки россии к полномасштабной войне с НАТО. Финская разведка фиксирует активность вблизи границ, однако непосредственной военной угрозы пока не видит.
Стубб надеется на прогресс по Украине
Стубб также прокомментировал предстоящую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке. По его словам, мирного соглашения на этой неделе ожидать не стоит, однако возможны договоренности о прекращении огня в Черном море, в частности в сфере экспорта зерна или энергетики.
Президент Финляндии также предположил продолжение переговоров в ближайшие недели. Среди возможных вариантов он назвал встречу Зеленского и владимира путина на саммите G20 в Майами в декабре, хотя подчеркнул, что стороны пока еще далеки от такого сценария.
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