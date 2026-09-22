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Financial Times

Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб

Киев • УНН

 • 4194 просмотра

Президент Финляндии заявил, что Россия использует гибридные атаки для давления на Европу. Признаков подготовки войны с НАТО он не видит.

Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб

Россия использует гибридные атаки и диверсии, чтобы запугать европейские страны и заставить их сократить поддержку Украины. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Стубба, Европа должна готовиться к продолжению российских гибридных и диверсионных операций, однако не должна чрезмерно реагировать на них. Именно так москва, по его мнению, пытается дестабилизировать европейские страны.

Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters21.09.26, 23:19 • 10323 просмотра

Президент Финляндии также заявил, что не видит признаков подготовки россии к полномасштабной войне с НАТО. Финская разведка фиксирует активность вблизи границ, однако непосредственной военной угрозы пока не видит.

Стубб надеется на прогресс по Украине

Стубб также прокомментировал предстоящую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке. По его словам, мирного соглашения на этой неделе ожидать не стоит, однако возможны договоренности о прекращении огня в Черном море, в частности в сфере экспорта зерна или энергетики.

Президент Финляндии также предположил продолжение переговоров в ближайшие недели. Среди возможных вариантов он назвал встречу Зеленского и владимира путина на саммите G20 в Майами в декабре, хотя подчеркнул, что стороны пока еще далеки от такого сценария.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian21.09.26, 23:28 • 11215 просмотров

Степан Гафтко

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