Трамп менее чем за год почти 900 раз упомянул Байдена, обвиняя его в кризисах в США — Reuters

Президент США Дональд Трамп с начала 2026 года критиковал своего предшественника Джо Байдена как минимум 890 раз — в среднем трижды в день. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Reuters, пишет УНН.

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Как отмечает издание, Трамп постоянно упоминает 83-летнего Байдена в выступлениях, интервью и публикациях в сети Truth Social, обвиняя его в инфляции, кризисе на границе, нехватке боеприпасов и международных конфликтах. Подобную тактику глава Белого дома применяет за шесть недель до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, чтобы отвлечь внимание избирателей от падения собственных рейтингов Трампа и высокой стоимости жизни.

Чаще всего Трамп критикует Байдена в контексте экономики (более 210 раз), иммиграции (168 раз) и внешней политики (138 раз). В частности, он возлагает на предшественника вину за рост цен в стране и нехватку снарядов, которые, по его словам, были переданы Украине.

Меган Гейс, бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома времен Байдена, раскритиковала то, что она назвала "одержимостью" Трампа.

Девятьсот упоминаний менее чем за год — это не управление страной, это одержимость. Джо Байден один раз его победил, и Трамп до сих пор не может этого пережить. Он больше сосредоточен на пересмотре итогов 2020 года, чем на снижении цен на бензин и продукты для американцев - заявила она, имея в виду победу Байдена на выборах 2020 года, которую Трамп безосновательно называет сфальсифицированной.

В то же время в Белом доме настаивают, что Трамп лишь "исправляет ошибки" предыдущего президента.

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