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Верховный суд США не позволил Трампу ограничить голосование по почте перед промежуточными выборами

Киев • УНН

 • 5000 просмотра

Суд разрешил штатам сохранить действующие правила голосования по почте на промежуточных выборах. План Трампа мог осложнить отправку миллионов бюллетеней.

Верховный суд США не позволил Трампу ограничить голосование по почте перед промежуточными выборами

В понедельник Верховный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить голосование по почте на промежуточных выборах, поставив точку в серии последних судебных разбирательств, когда голосование уже началось. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Это решение позволяет штатам продолжать рассылать бюллетени для голосования по почте по тем же процедурам, которые они используют уже много лет. На голосование по почте в США обычно приходится почти треть поданных голосов.

Решение суда стало поражением для Трампа в вопросе, который он называл критически важным для обеспечения честности выборов, хотя доказательств массовых фальсификаций при голосовании по почте нет.

Большинство судей Верховного суда заявили, что попытки администрации Трампа ввести ограничения в этом году, вероятно, потерпят поражение в судах. При этом большинство членов Верховного суда не предоставили подробного обоснования своего решения, отметив лишь, что позиция администрации Трампа вряд ли будет успешной.

Избирательные чиновники заявили, что за несколько недель до промежуточных выборов провести полную реорганизацию процедуры просто невозможно. Некоторые штаты, например Алабама, Северная Каролина и Висконсин, начали рассылать бюллетени по почте еще на прошлой неделе.

План администрации Трампа потребовал бы от штатов ввести единый формат конвертов и загружать списки избирателей, имеющих право голоса, на онлайн-портал. Почтовая служба США могла бы отказаться доставлять бюллетени в те штаты, которые не соблюдали бы такие требования. Это могло бы создать особенно серьезные препятствия в штатах, которые отправляют избирательные бюллетени исключительно по почте.

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Белый дом и Министерство юстиции не ответили на запрос AP о комментариях, но ранее позиционировали предложенные ограничения как основанные на здравом смысле изменения, направленные на обеспечение безопасности выборов.

Ряд чиновников-демократов и группы по защите избирательных прав оспаривали предложенные Трампом ограничения в судах, утверждая, что президент США не обладает конституционными полномочиями устанавливать избирательные правила, которые "практически сделали бы голосование по почте невозможным накануне важных выборов".

По оценкам, новые требования к почтовой системе могли бы привести к тому, что миллионы бюллетеней для голосования по почте так и не были бы отправлены, поскольку из-за проблем с еще не запущенным порталом даже одна ошибка в штрихкоде может привести к отклонению всей партии бюллетеней.

Согласно судебным документам, некоторые штаты не располагают инфраструктурой, чтобы быстро отказаться от процедуры голосования по почте.

Суды нижестоящих инстанций заблокировали план Трампа, однако его администрация подала апелляцию в Верховный суд, утверждая, что федеральный контроль над Почтовой службой позволяет ей устанавливать правила обработки почтовых бюллетеней и что соблюдение этих правил возможно.

Федеральное правительство выиграло предварительное процессуальное решение в Верховном суде, но судьи намеренно не выносили решения относительно законности плана Трампа.

Трамп давно выступает против голосования по почте и бездоказательно называет фальсификации в рамках такого метода голосования причиной своего поражения на президентских выборах 2020 года, когда он проиграл демократу Джо Байдену. При этом сам Трамп также часто пользуется голосованием по почте.

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Ольга Розгон

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