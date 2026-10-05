Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ

Бывший герцог Йоркский, принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал в суд на полицию долины Темзы в Великобритании в связи со своим арестом по делу Эпштейна. Об этом стало известно The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, задержанный восемь месяцев назад во время громкого скандала, обратился к судье с просьбой определить, были ли действия полиции в отношении него законными.

Он подал иск о судебном пересмотре в связи с ордерами на обыск, которые позволили полиции провести обыск в его доме в поместье Сандрингем и в его бывшей резиденции в Ройал-Лодж в Виндзоре.

Это первый случай, когда член королевской семьи оспаривает законность уголовного преследования в отношении них со времен суда над Карлом I в 1649 году.

Бывший принц был задержан в феврале на ферме Марш в Норфолке в свой 66-й день рождения.

После того как его доставили в полицейский участок Эйлшема, его почти 12 часов допрашивали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, после чего отпустили на время расследования.

На фотографии, сделанной, когда его увозили из полицейского участка, он выглядел ошеломленным и изнуренным, отмечает издание.

Детективы также несколько дней обыскивали ферму Марш и Ройал-Лодж, изымая документы и другие предметы в рамках расследования.

Однако, как стало известно, его юридическая команда хочет проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные судьей Олд-Бейли по ходатайству полиции долины Темзы.

Маунтбаттен-Виндзор ранее в этом году запросил разрешение на судебный пересмотр решения, и его ходатайство впоследствии было удовлетворено судьей Высокого суда.

Как стало известно The Telegraph, на этой неделе в Высоком суде состоится закрытое слушание, на котором будет определено, следует ли обнародовать определенные судебные документы, касающиеся судебного пересмотра.

Дополнение

Арест Маунтбаттена-Виндзора последовал за публикацией материалов из архивов Эпштейна, которые предполагали, что он мог делиться конфиденциальной информацией с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, когда был торговым представителем Великобритании в период с 2001 по 2011 год.

Утверждалось, что Маунтбаттен-Виндзор пересылал Эпштейну отчеты о своих визитах в Гонконг, Сингапур, Вьетнам и Китай, а также якобы отправлял ему конфиденциальную справочную записку об инвестиционных возможностях в афганской провинции Гильменд.

Принцессе Беатрис советуют уехать из Великобритании из-за скандала с принцем Эндрю