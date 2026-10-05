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Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5146 перегляди

Колишній герцог Йоркський оскаржує законність арешту та ордерів на обшук його резиденцій. Закрите слухання відбудеться у Високому суді.

Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ

Колишній герцог Йоркський, принц Ендрю Маунтбаттен-Віндзор подав до суду на поліцію долини Темзи у Великій Британії у зв'язку зі своїм арештом у справі Епштейна. Про це стало відомо The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, затриманий вісім місяців тому під час гучного скандалу, звернувся до судді з проханням визначити, чи були дії поліції щодо нього законними.

Він подав позов про судовий перегляд у зв'язку з ордерами на обшук, які дозволили поліції провести обшук у його будинку в маєтку Сандрінгем та в його колишній резиденції у Роял-Лодж у Віндзорі.

Це перший випадок, коли член королівської сім'ї заперечує законність кримінального переслідування щодо них із часів суду над Чарльзом I у 1649 році.

Колишнього принца було затримано у лютому на фермі Марш у Норфолку у його 66-й день народження.

Після того, як його доставили в поліцейську дільницю Ейлшема, його допитували майже 12 годин за підозрою у зловживанні службовим становищем, після чого його відпустили на час слідства.

На фотографії, зробленій, коли його відвозили з поліцейської дільниці, він виглядав приголомшеним і виснаженим, зазначає видання.

Детективи також кілька днів обшукували ферму Марш та Роял Лодж, вилучаючи документи та інші предмети у межах розслідування.

Однак, як стало відомо, його юридична команда хоче перевірити, чи були законними ордери на обшук, видані суддею Олд-Бейлі за клопотанням поліції долини Темзи.

Маунтбаттен-Віндзор раніше цього року запросив дозвіл на судовий перегляд рішення, і його клопотання згодом було задоволене суддею Високого суду.

Як стало відомо The Telegraph, на тижні у Високому суді відбудеться закрите слухання, на якому буде визначено, чи слід оприлюднити певні судові документи щодо судового перегляду.

Доповнення

Арешт Маунтбаттен-Віндзора послідував за публікацією матеріалів з архівів Епштейна, які передбачали, що він міг ділитися конфіденційною інформацією із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, коли був торговим представником Великої Британії в період з 2001 по 2011 рік.

Стверджувалося, що Маунтбаттен-Віндзор пересилав Епштейну звіти про його візити до Гонконгу, Сінгапуру, В'єтнаму та Китаю, а також нібито надсилав йому конфіденційну довідкову записку про інвестиційні можливості в афганській провінції Гільменд.

Принцесі Беатріс радять виїхати з Великої Британії через скандал із принцом Ендрю26.03.26, 07:32 • 6281 перегляд

Юлія Шрамко

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