Принцесі Беатріс радять виїхати з Великої Британії через скандал із принцом Ендрю

Колишня міністерка культури Великої Британії Надін Дорріс вважає, що принцесі Беатріс варто розглянути можливість тимчасового переїзду за кордон. За її словами, такий крок може допомогти зберегти шлюб із бізнесменом Едоардо Мапеллі Моцці на тлі скандалу, пов’язаного з батьком принцеси - принцом Ендрю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Дорріс також зазначила, що досвід молодшої сестри Беатріс, принцеси Євгенії, яка мешкає в Португалії з чоловіком Джеком Бруксбенком, може стати корисним для родини. Колишня міністерка зауважила, що переїзд може бути логічним рішенням, якщо бізнес-інтереси Моцці зосереджені за межами Великої Британії.

Британські медіа активно обговорюють можливий вплив скандалу довкола принца Ендрю на особисте життя його доньок. Раніше Вірджинія Джуффре висунула проти нього звинувачення у сексуальному насильстві в межах справи Джеффрі Епштейна. Принц Ендрю відкидав обвинувачення та врегулював цивільний позов без визнання провини.

Попри скандал, король Чарльз III дозволив принцесам Беатріс і Євгенії зберегти титули, хоча їхній батько втратив офіційні королівські функції. Додаткову увагу привернули публікації Моцці у соціальних мережах під час поїздки до США, де він відвідував курорти без дружини. Наразі жодних офіційних підтверджень проблем у шлюбах принцес немає.

Британський уряд розглядає можливість прийняття спеціального закону для офіційного виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з переліку претендентів на престол. Міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що такий крок є доцільним для захисту репутації монархії незалежно від результатів поточного поліцейського розслідування через зв’язки Ендрю із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном.

