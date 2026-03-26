$43.870.0550.850.04
ukenru
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
47%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Принцесі Беатріс радять виїхати з Великої Британії через скандал із принцом Ендрю

Київ • УНН

 • 3514 перегляди

Колишня міністерка Надін Дорріс закликала Беатріс виїхати за кордон через скандал навколо принца Ендрю. Це допоможе зберегти стосунки з Едоардо Моцці.

Колишня міністерка культури Великої Британії Надін Дорріс вважає, що принцесі Беатріс варто розглянути можливість тимчасового переїзду за кордон. За її словами, такий крок може допомогти зберегти шлюб із бізнесменом Едоардо Мапеллі Моцці на тлі скандалу, пов’язаного з батьком принцеси - принцом Ендрю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Дорріс також зазначила, що досвід молодшої сестри Беатріс, принцеси Євгенії, яка мешкає в Португалії з чоловіком Джеком Бруксбенком, може стати корисним для родини. Колишня міністерка зауважила, що переїзд може бути логічним рішенням, якщо бізнес-інтереси Моцці зосереджені за межами Великої Британії.

Британські медіа активно обговорюють можливий вплив скандалу довкола принца Ендрю на особисте життя його доньок. Раніше Вірджинія Джуффре висунула проти нього звинувачення у сексуальному насильстві в межах справи Джеффрі Епштейна. Принц Ендрю відкидав обвинувачення та врегулював цивільний позов без визнання провини.

Попри скандал, король Чарльз III дозволив принцесам Беатріс і Євгенії зберегти титули, хоча їхній батько втратив офіційні королівські функції. Додаткову увагу привернули публікації Моцці у соціальних мережах під час поїздки до США, де він відвідував курорти без дружини. Наразі жодних офіційних підтверджень проблем у шлюбах принцес немає.

Нагадаємо

Британський уряд розглядає можливість прийняття спеціального закону для офіційного виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з переліку претендентів на престол. Міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що такий крок є доцільним для захисту репутації монархії незалежно від результатів поточного поліцейського розслідування через зв’язки Ендрю із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном.

"Закон має бути виконаний" - Король Чарльз III відреагував на арешт брата принца Ендрю19.02.26, 16:47 • 5417 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоСвіт
Шлюб
Джеффрі Епштайн
Велика Британія